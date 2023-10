Million Day ed Extra Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi 22 ottobre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

17 – 28 – 40 – 53 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

1 – 26 – 27 – 32 – 36

6 – 11 – 20 – 35 – 40

1 – 14 – 26 – 29 – 47

MILLION DAY, DUE ESTRAZIONI ANCHE IN QUESTA DOMENICA

Non c’è giorno senza il Million Day: no, neppure la domenica. Anche oggi, come sempre accade, l’appuntamento è lo stesso con il fortunato gioco che permette di vincere fino a un milione di euro se si avrà la fortuna di indovinare i cinque numeri vincenti. Quali saranno oggi, domenica 22 ottobre? Qualcuno riuscirà in questa giornata festiva ad ottenere il prestigioso premio che certamente cambierebbe la vita? Lo scopriremo solamente dopo l’ultima estrazione delle 20.30. Sono infatti due, ogni giorno, le estrazioni che permettono ai giocatori di tentare la fortuna: una alle 13 e la seconda alle 20.30, come già detto. Oltre al Million Day si può giocare anche all’Extra Million Day, concorso che invece mette in palio fino a 100.000 euro. Per parteciparvi basta solamente aggiungere un altro euro e… Incrociare le dita!

MILLION DAY, COME GIOCARE

Al Million Day e all’Extra Million Day si gioca scegliendo 5 numeri sui primi 55. Per entrambi i concorsi, dunque, basterà scegliere questi cinque numeri tra l’1 e il 55 e poi aspettare l’estrazione delle 13 o delle 20.30, sperando che le cifre prescelte siano quelle vincenti. Ricordiamo che c’è una doppia possibilità di vincita anche all’interno della stessa giocata: si può partecipare infatti al concorso dell’Extra Million Day. Qui i numeri sono estratti su quelli non vincenti del concorso principale: dunque si può vincere ad entrambi.

Dopo aver scelto i numeri, si dovrà decidere se effettuare una giocata semplice, alla quale si concorre con una singola compilazione della schedina. Servirà dunque 5 numeri, compresi tra 1 e 55, al costo di 1€ e poi decidere anche se giocare in abbonamento fino ad un massimo di 20 estrazioni. Esiste poi la giocata plurima che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ognuna di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi. Anche in questo caso ci si può abbonare ad un massimo di 5 estrazioni e il costo è un euro. Infine c’è la giocata sistemistica che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi.











