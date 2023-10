Million Day ed Extra Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi 28 ottobre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LA NUOVA ESTRAZIONE

Eccoci arrivati ad un nuovo sabato, giornata che per tutti vuol dire solo una cosa: è arrivato il weekend! Così, mentre facciamo programmi per passare queste giornate tra famiglia, divertimento e magari anche un pizzico di relax, non possiamo dimenticarci dell’appuntamento con il Million Day di oggi. Il gioco quotidiano non va mai in ferie e non conosce giorni festivi: le estrazioni avvengono 365 giorni l’anno, domeniche, Natale, Pasqua e chi più ne ha più ne metta.

Il concorso permette di vincere fino a un milione di euro ed è questo ad ingolosire i tanti giocatori che partecipano quotidianamente alle due estrazioni, una alle 13 e la seconda alle 20.30. Per partecipare al gioco basta scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55: per giocare, basta puntare un solo euro. Con un ulteriore euro si può giocare anche all’Extra Million Day, concorso che offre un altro premio importante da 100.000 euro.

COME GIOCARE AL MILLION DAY?

Come ogni giorno, anche in questo sabato 28 ottobre 2023, l’appuntamento è con il Million Day e con i suoi numeri vincenti. Al concorso si può vincere fino a un milione di euro solo puntandone uno mentre un euro in più è possibile anche partecipare al concorso del’Extra Million Day che invece mette in palio fino a 100.000 euro. I numeri da scegliere sono 5 tra 1 e 55 per il gioco principale: indovinarne 5 significherebbe portare a casa un milione di euro. Per il gioco aggiuntivo, allo stesso modo, saranno estratti cinque numeri tra i 50 non vincenti della prima estrazione. I premi in palio del concorso quotidiano, con appuntamento alle 13 e alle 20.30, sono molto alti e ogni giocatore aspira al massimo, ossia al milione di euro. Chi deciderà di puntare dovrà inoltre scegliere tra giocata semplice, plurima o sistemica.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

10 – 27 – 38 – 40- 46

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

8 – 18 – 20 – 41 – 55

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

