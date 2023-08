Million Day ed Extra Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 18 agosto 2023

MILLION DAY, NUOVO APPUNTAMENTO CON LA VINCITA MILIONARIA?

In questo venerdì 18 agosto, l’appuntamento è sempre lo stesso con il Million Day, concorso quotidiano che dà la possibilità di vincere fino a un milione di euro, indovinando i cinque numeri vincenti. Ricordiamo che i numeri da giocare sono cinque, compresi tra l’1 e il 55. Una volta scelti, bisognerà solo attendere l’estrazione prescelta: ce ne sono ogni giorno due, una alle 13 e la seconda alle 20.30. Non mancano inoltre i premi aggiuntivi in questo concorso quotidiano: esiste infatti anche l’Extra Million Day che offre la possibilità di vincere altri 100.000 euro. Per giocare all’Extra Million Day, basta aggiungere un solo euro a quello già puntato per giocare al concorso principale.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 17 agosto 2023: le cinquine

MILLION DAY, LE PROBABILITÀ DI VINCITA

Andiamo a scoprire ora quanto è probabile mettere a segno una vittoria al Million Day. Si gioca al concorso con la speranza di indovinare i cinque numeri che valgono un milione di euro. Sullo stesso sito del MillionDay vengono spiegate le probabilità di vincita. Indovinare due numeri ha una probabilità di 1 su 17.7 mentre 3 invece ha una probabilità di 1 su 284. Una vittoria da 4 numeri indovinati ne vede una di 1/13.915 mentre mettere a segno la maxi vittoria da 5 numeri ha una probabilità di vincita di 1 su 3.478.761. Parlando della giocata singola MillionDay + EXTRA MillionDay, la probabilità di vincere un premio è pari a circa 1 su 8.

Million Day/ Estrazione cinquine dei numeri vincenti di oggi 16 agosto 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

8 – 17 – 28 – 43 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 18 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

14 – 19 – 27 – 37 – 47

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione Million Day/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi martedì 15 agosto 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20-30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA