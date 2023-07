Million Day ed Extra Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, domenica 16 luglio 2023

MILLION DAY, LA NUOVA ESTRAZIONE REGALERÀ IL RICERCATO MILIONE?

Anche in questa domenica, l’appuntamento è con il Million Day. Come ogni giorno, infatti, il concorso offrirà un doppio appuntamento, tra mattina e sera, per provare a vincere un milione di euro. La maxi cifra si può portare a casa solamente indovinando tutti i numeri giocati, ossia cinque. Riuscirà qualcuno nell’impresa? Ricordiamo che è possibile giocare puntando un euro mentre con un altro si può partecipare anche al concorso aggiuntivo, quello dell’Extra Million Day, ossia un altro gioco a cui giocare scegliendo altri cinque numeri: gli estratti saranno quelli non vincenti sul gioco principale.

I NUMERI RITARDATARI

Andiamo adesso a vedere qualche statistica relativa al Million Day: quella dei numero ritardatari. Partiamo dal Million Day: in pole tra i numeri che si vedono meno, c’è il 20, che manca da 49 estrazioni. A seguire c’è il 40 che invece non si vede da 32. Terzo posto per il 2 che manca da 31 estrazioni. A 22 assenze ci sono invece il 53 e il 49. Per l’Extra Million Day, invece, c’è il numero 54 tra i più assenti: manca da 41 volte. Segue il 16, assente invece da 36 estrazioni. Al terzo posto c’è il 53 che manca da 35. 30 assenze per il 51 e 27 per il 20.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

1 – 19 – 29 – 34 – 36

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

6 – 14 – 24 – 48 – 50

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

