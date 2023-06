Estrazione Million Day/ Quali sono i numeri vincenti oggi sabato 10 giugno 2023

MILLION DAY, COME SI GIOCA AL CONCORSO

Nuovo appuntamento con l’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay. Come ogni giorno, ci saranno due estrazioni, la prima alle 13 e poi alle 20.30. Anche in questo sabato, infatti, si potrà avere l’opportunità di vincere una maxi cifra, ossia un milione di euro solamente puntando un euro. In vista di questa nuova estrazione, ricordiamo le regole del concorso quotidiano che permette anche di giocare all’aggiuntivo dell’Extra Million Day, che invece permette di vincere fino a 100mila euro. Ma come si può partecipare al concorso?

Per giocare al quotidiano concorso basterà scegliere 5 numeri tra l’1 e il 55 e avanzare la giocata semplice, plurima o sistemica attraverso il sito internet o presso una delle ricevitorie sul suolo italiano. Ricordiamo che l’estrazione dell’Extra Million Day viene effettuata oltre quella principale sugli stessi numeri, sui 50 non estratti nel gioco principale, e anche in questo caso gli estratti sono cinque.

QUALI SONO I NUMERI RITARDATARI DEL MILLION DAY?

Adesso che abbiamo visto le regole principali del Million Day, passiamo a qualche statistica che potrà aiutare i più indecisi nella scelta dei numeri. Vediamo i numeri ritardatari, ossia quelli più assenti, nei due concorsi. Dunque, in assoluto, quali sono i numeri che di recente si sono visti meno? Si parte dal 53 che manca da 25 estrazioni così come il 23 manca da 18. Sono 15 le estrazioni senza il 26 e l’1. Da 14 volte non si vedono invece il 18 e il 4. 11 le assenze del 33 e dell’8 mentre a 9 troviamo il 16 e il 13.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

6 – 10 – 27 – 37 – 45

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 10 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

12 – 24 – 31 – 50 – 51

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

