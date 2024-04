Million Day ed Extra Million Day: i numeri vincenti/ Estrazione di oggi 28 aprile 2024

La primavera entra nel vivo e dopo alcune settimane di tempo non propriamente piacevole sull’Italia, il bel clima sembra pronto a tornare ad allietare la nostra penisola, permettendo alla stagione della rinascita di entrare nel vivo, almeno per qualche giorno. Le temperature di questo weekend, infatti, parlano proprio di primavera e conciliano i nostri programmi di passeggiate all’aria aperta e attività in famiglia o con amici sotto il sole. In questa domenica che per tanti sarà di svago e divertimento, però, c’è anche un altro appuntamento che non va dimenticato: quello con il Million Day, il gioco a premi che ci permette di portare a casa un bel gruzzoletto, a seconda della vittoria messa a segno.

Il sogno di tutti i giocatori di questo concorso giornaliero è, inevitabilmente, quello di centrare la combinazione vincente in toto e dunque di indovinare tutti e cinque i numeri. Questo permetterebbe di ottenere il massimo in palio ossia proprio un milione di euro, come è facile comprendere dal nome del gioco. Come dicevamo, al concorso si può giocare anche in questa domenica 28 aprile. Perché infatti il Million Day è un gioco quotidiano, che dunque permette di giocare ogni giorno, anche nei festivi. Sono ben due gli appuntamenti quotidiani: il primo è a ora di pranzo, alle 13, mentre il secondo prevede un’estrazione serale alle 20.30. Noi del Sussidiario.net, come ogni giorno, raccogliamo per voi i numeri vincenti delle due estrazioni.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE 13

MILLION DAY: 11 – 22 – 36 – 42 – 44

EXTRA MILLION DAY: 5 – 12 – 29 – 31 – 32

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

