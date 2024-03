Estrazione Million Day/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti di oggi 2 marzo 2024

MILLION DAY: LE PROBABILITÀ DI VINCERE AL GIOCO

Ogni giorno il Million Day offre due estrazioni: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Sono due, infatti, le possibilità di vincere un milione di euro, premio massimo in palio per il gioco, ma di certo non unico. Le categorie di vincita partono già da due numeri indovinati ma vanno via via a salire fino a raggiungere appunto la maxi cifra a sei zeri. Per partecipare al gioco basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro. Le regole, dunque, sono poche e semplici. Quali sono, però, le probabilità di vincere al Million Day? A dircelo è proprio il sito ufficiale del gioco quotidiano. Indovinare due numeri ha una possibilità di 1 su 17.7. Centrare tre numeri ha invece una probabilità di 3 su 284 mentre per quanto riguarda 4, sono 1 su 13.915. 1 probabilità di vincita, invece, su 3.478.761 per 5 numeri.

Estrazione Million Day/ Scopri i numeri vincenti di oggi 1 marzo 2024

Le probabilità di vincita relative a ciascun esito vincente valgono anche per la singola Extra Million Day, concorso aggiuntivo che invece mette in palio – con cinque numeri indovinati – ben 100.000 euro. Per partecipare a questo secondo concorso le regole sono le stesse ma i numeri saranno estratti sui 50 non vincenti del concorso principale. Dunque, è possibile vincere ad entrambi i concorsi contemporaneamente. Tornando invece al Million Day, ricordiamo che è possibile anche avanzare la giocata in abbonamento, ripetendo la combinazione preferita per un certo numero di concorsi. La giocata, oltre che semplice, può essere anche plurima o sistemistica.

Estrazione Million Day di oggi 29 febbraio 2024/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 5 – 32 – 34 – 44 – 47

EXTRA MILLION DAY: 11 – 17 – 31 – 40 – 45

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 9 – 12 – 21 – 31 – 32

EXTRA MILLION DAY: 23 – 30 -34 – 47 – 55

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 28 febbraio 2024: le cinquine

© RIPRODUZIONE RISERVATA