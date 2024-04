Million Day ed Extra Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi 25 aprile 2024

Ve l’avevamo già anticipato nella giornata di ieri, ma ve lo confermiamo nuovamente oggi: nonostante tutto il paese sia in ‘pausa’ (chi più, chi meno!) per festeggiare il 25 aprile, il Million Day tornerà a distribuire ricchi premi a tutti voi giocatori che decidere di dedicare qualche minuto per sfidare la Dea Bendata, puntando al ricchissimo milione in palio! Come sempre le estrazioni sono state ben 2 nel corso della giornata (o quattro, considerando anche la versione Extra) e noi le abbiamo seguite in diretta per riportarvi tutte le cinquine vincenti tra queste righe: vi basterà scorrere fino in fondo a questa pagina per trovarle tutte, scoprendo immediatamente se siete riusciti a mettere le mani su qualche importante bottino.

Estrazione Million Day ed Extra Million Day/ Ecco i numeri vincenti di oggi 24 aprile 2024 delle cinquine

I ritardatari non devono preoccuparsi, perché anche se non siete riusciti a giocare oggi, potrete (ri)provarci domani, quando il concorso si ripeterà in modo del tutto identico, con gli stessi premi. A voi che più spesso giocate al Million Day (e magari ve ne tornate a casa la sera con la coda tra le gambe), invece, ricordiamo che oltre alla classica cinquina, potreste provare a scommettere con un sistema tra il ridotto e l’integrale, indicando nella vostra schedina 6, 7, 8 o anche 9 numeri: così aumenterete le vostre chance di vincita, ma dovrete anche pagare qualcosina in più rispetto al classico euro (in base al sistema e a quanti numeri scegliete) ed accontentarvi di premi leggermente minori, ma pur sempre (ovviamente!) piacevoli.

Estrazione Million Day ed Extra Million Day/ Numeri vincenti delle cinquine del 23 aprile 2024

TORNANO MILLIO DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LE CINQUINE DELLE ORE 13

MILLION DAY:27 – 32 – 38 – 49 – 55

EXTRA MILLION DAY: 3 – 5 – 8 – 21 – 37

I NUMERI VINCENTI DELLE 20:30 PER IL MILLION DAY

MILLION DAY:

EXTRA MILLION DAY:

