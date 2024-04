Million Day ed Extra Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi 26 aprile 2024

IL CONCORSO PIÙ AMATO D’ITALIA NON FA PONTE

Come ogni altro giorno della settimana, in questo venerdì 26 aprile, giorno in cui tanti italiani si trovano alle prese con il ponte in virtù della Festa della Liberazione di ieri e del weekend che arriverà domani, l’appuntamento è con il Million Day, gioco che mette in palio tanti premi interessanti: si parte da pochi euro fino ad arrivare a quello massimo da un milione di euro. In tanti, prima di giocare, si trovano a riflettere proprio sulla grandezza di tale cifra: e voi cosa fareste se doveste vincere una somma così alta? Prima di sognare, andiamo a vedere bene quali siano le regole di tale gioco. Per mettere a segno questo premio in denaro molto importante basterà centrare tutti i numeri della combinazione da giocare ovvero cinque. La combinazione dovrà essere scelta tra l’1 e il 55 e poi i giocatori, dopo aver optato per i propri numeri del cuore, saranno chiamati a fare un’ulteriore scelta.

Infatti al Million Day infatti non esiste solamente la giocata semplice ma anche altri generi. Parliamo nello specifico di due tipologie: esistono quella plurima e sistemica. Inoltre i giocatori italiani, che ogni giorno possono sfidare la sorte nella speranza di vincere il grande premio messo in palio, potranno giocare in abbonamento. Certamente questa opzione è perfetta per chi ha dei numeri preferiti e vuole giocarli con una cadenza regolare sperando che la Dea Bendata li premi, dando il giusto riconoscimento a delle date o dei numeri per noi speciali. Attenzione però, perché le sorprese non finiscono qui. Chi non vincerà con il gioco principale avrà una seconda possibilità con l’Extra Million Day!

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: QUALI SONO I NUMERI FORTUNATI DELLE ORE 13?

MILLION DAY: 13 – 22 – 37 – 44 – 54

EXTRA MILLION DAY: 2 – 5 – 7 – 46 – 51

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LA CINQUINA FORTUNATA DELLE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

