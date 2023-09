Million Day ed Extra Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di domenica 24 settembre 2023

MILLION DAY: NUOVA ESTRAZIONE… UN MILIONE IN ARRIVO?

Il Million Day non va mai in vacanza, neppure la domenica. Nessuno stop, infatti, per il gioco più amato d’Italia, che 365 giorni all’anno, festivi compresi, dà la possibilità di portare a casa una cifra da capogiro, da un milione di euro. Il gioco, infatti, non si ferma mai e ogni giorno offre la possibilità di vincere fino a un milione di euro con una doppia estrazione. Sono due, infatti, le possibilità di vincere la somma da sei zeri: la prima è alle 13 e la seconda alle 20.30. Una doppia chance di diventare milionari, dunque, per i giocatori che ogni giorno tentano la fortuna, visto che le regole sono semplicissime e basta puntare un solo euro.

Ricordiamo che il super fortunato sarà chi riuscirà ad indovinare tutti i 5 numeri del gioco, che vanno scelti in un range che va dall’1 al 55. Dunque, ricapitoliamo: per giocare al Million Day basta scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare un euro, andando poi a decidere se puntare su una giocata semplice, plurima o sistemica. Possibile, inoltre, giocare in abbonamento e dunque ripetere per un numero di volte la giocata con i propri numeri del cuore, che chissà, potrebbero essere proprio quelli fortunati della giornata.

MILLION DAY E NON SOLO: C’È ANCHE L’EXTRA MILLION DAY

Come abbiamo detto, il Million Day offre l’opportunità di vincere un milione di euro per ben due volte al giorno, essendo il concorso doppio, alle 13 e alle 20.30. Le sorprese, però, non finiscono qui. Questo fortunato e amato gioco dà anche un’ulteriore possibilità: quella di puntare, con un altro euro, su altri cinque numeri per il concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day. Come già anticipato, dunque, questo secondo gioco offre la possibilità di giocare in abbinamento al concorso principale. Per partecipare basta specificarlo, in caso di schedina online oppure presso una ricevitoria, e scegliere altri cinque numeri.

Anche in questo caso dovranno essere compresi tra l’1 e il 55, ma attenzione: gli estratti saranno “scelti” dal caso sui 50 non vincenti del concorso principale. Questo vuol dire che con i propri numeri di potrà vincere, nella stessa giocata, ad entrambe le lotterie. Per l’Extra Million Day i premi sono più bassi ma non meno interessanti per i giocatori: in palio, infatti, fino a 100.000 euro che ovviamente verranno portati a casa qualora si indovinassero in cinque numeri.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

7 – 11 – 34 – 41 – 49

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

16 – 23 – 31 – 32 – 55

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

16 – 22 – 34 – 52 – 55

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

2 – 5 – 15 – 44 – 45

