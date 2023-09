Million Day ed Extra Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di giovedì 21 settembre

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: NUMERI VINCENTI

Anche oggi il Million Day torna con un nuovo appuntamento: ci sarà una nuova estrazione alle 20.30 dopo la prima, quella delle 13. In palio, come sempre, c’è un milione di euro. Ricordiamo inoltre che si possono vincere fino a 100 mila euro, in palio con il gioco secondario, quello dell’Extra Million Day. Le regole, per entrambi i concorsi, sono semplicissime. Infatti, è possibile giocare al gioco principale scegliendo cinque numeri, compresi tra l’1 e il 55. Per il gioco dell’Extra Million Day, i numeri da scegliere sono sempre tra l’1 e il 55 ma saranno estratti tra quelli non usciti nel gioco principale. Il gioco prevede due estrazioni quotidiane: dunque, si può giocare tutti i giorni, festivi compresi. Nessuna pausa, infatti, per questo fortunato gioco, che ogni giorno permette a tanti scommettitori di sognare in grande.

ESTRAZIONE MILLION DAY: I NUMERI RITARDATARI

In attesa di conoscere i numeri di oggi del Million Day, andiamo a vedere qualche statistica. Partiamo dai numeri ritardatari assoluti, ossia quelli che mancano da più tempo su entrambi i giochi. Si parte dal 53, che manca da 15 estrazioni. Seguono i numeri 34 e 9 che invece non si vedono da 14. Passiamo poi al 33, assente da 11. A 10 assenze ci sono i numeri 47, 28 e 16. Il numero 15 manca da 9 mentre il 17 e il 7 da 7. Per quanto riguarda i singoli concorsi, sul Million Day il numero 49 non si vede da 37 estrazioni: segue il 2 che manca da 31 e il 29 che manca da 30. Per l’Extra Million Day, invece, assente il 26 da ben 64 estrazioni. A seguire, il numero 28 che manca da 40 e infine il 55, assente da 30.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13.00

3 – 25 – 40 – 44 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13.00

12 – 18 – 30 – 31 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

