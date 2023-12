Million Day ed Extra Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi lunedì 11 dicembre 2023

MILLION DAY: ESTRAZIONE DI OGGI, LUNEDÌ 11 DICEMBRE

Una nuova settimana è cominciata. Dopo un weekend impegnativo con tanto di ponte dell’8 dicembre, in tanti sono tornati alla propria routine dopo qualche giorno libero, magari passato in giro per città d’arte o in famiglia, a casa, godendosi la rilassante atmosfera del Natale. Come dicevamo, però, è ricominciata la settimana lavorativa che ci condurrà direttamente alle porte del Natale.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Alla scoperta delle cinquine di oggi domenica 10 dicembre 2023

A farci compagnia, anche in questo lunedì 11 dicembre, c’è il gioco del Million Day, il fortunato concorso che permette di vincere premi importanti che partono già da due numeri indovinati ma arrivano alla cifra importantissima di un milione, che si vince indovinando cinque numeri. Un gioco semplicissimo al quale partecipare seguendo poche semplici regole: i numeri vanno scelti tra l’1 e il 55 e sono proprio cinque quelli da inserire nella giocata.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Arriva l'estrazione delle cinquine di oggi 9 dicembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE

Come abbiamo visto, dunque, al Million Day si può partecipare scegliendo cinque numeri che devono essere compresi tra l’1 e il 55. Questi cinque numeri vanno inoltrati sul sito del Million Day ma anche, eventualmente, in ricevitoria tramite giocata cartacea. Le regole sono molto semplici ma ci sono anche possibilità di variare la giocata, ad esempio scegliendo non solamente quella semplice ma anche quella plurima o sistemistica che permette di giocare in maniera leggermente diversa. Oppure, si può anche giocare in abbonamento. È possibile inoltre giocare anche all’Extra Million Day aggiungendo appena un euro: il concorso aggiuntivo prevede di vincere fino a 100.000 euro in più solamente puntando un altro euro. I numeri da scegliere sono sempre 5 ma verranno estratti sui non vincenti del gioco principale.

Million Day: numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi 8 dicembre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 3 – 23 – 44 – 53

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

13 – 28 – 45 – 47 – 49

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA