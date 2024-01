Million Day ed Extra Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi, martedì 23 gennaio 2024

MILLION DAY, ATTESA PER I NUMERI VINCENTI

Non c’è giornata senza il Million Day, il fortunato concorso che permette di portare a casa un bel bottino da un milione di euro. Il concorso è quotidiano: dunque si tiene tutti i giorni, con due estrazioni giornaliere. La prima è alle 13 e conosceremo i numeri vincenti pochi minuti dopo, mentre la seconda è alle 20.30. Un appuntamento duplice per un concorso fortunato che fa impazzire gli italiani e che mette in palio premi prestigiosi che si possono ottenere già indovinando due numeri. Mano a mano che verranno indovinati più numeri, ovviamente, salirà anche il premio fino a raggiugere un massimo di ben un milione, come ci ricorda il nome del concorso stesso. Ma come si gioca al Million Day?

Il concorso offre la possibilità di vincere seguendo poche semplici regole: vanno infatti scelti cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Dopo aver scelto questi numeri, sarà necessario puntare su di essi un euro ma prima ancora optare per un tipo di giocata tra semplice, plurima e sistemistica. Il concorso offre anche un’altra possibilità ossia quella di giocare in abbonamento, ripetendo la stessa giocata per un certo numero di volte. Dopo aver scelto i numeri, andrà atteso il momento dell’estrazione: per controllare i numeri vincenti ricordiamo che basta andare sul sito del Million Day e controllarli nell’apposita sezione o ancora recarsi in ricevitoria con la schedina per controllare se i numeri estratti corrispondano ai primi. Buona fortuna a tutti i giocatori!

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13

MILLION DAY: 4 – 7 – 17 – 41 – 52

EXTRA MILLION DAY: 1 – 6 – 19 – 37 – 55

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











