Million Day ed Extra Million Day/ Numeri vincenti: la combinazione di oggi 5 febbraio 2024

MILLION DAY: LE ESTRAZIONI DI OGGI, SI PUNTA IL MILIONE

Una nuova settimana è appena iniziata e continua la caccia al milione col concorso del Million Day e quello associato dell’Extra Million Day: quali saranno i numeri vincenti dell’estrazione di oggi, lunedì 5 febbraio 2024? L’attesa come di consueto è tanta, anche perché il massimo premio ormai non viene assegnato da diverse settimane. Chissà che ciò non possa accadere attraverso le cinquine odierne, in uscita alle 13.00 e alle 20.30. In molti ci sperano. Non è da sottovalutare però il fatto che, per coloro che non riescono a indovinare tutta la combinazione ma soltanto una parte, ci sono anche dei ricchi e ambiziosi premi minori in palio. È importante dunque controllare con attenzione le proprie schedine, magari usufruendo del sistema di ‘controlla vincite’ presente sul sito ufficiale del gioco.

Prima di andare a controllare l’esito del sorteggio, però, andiamo a ricordare quelle che sono le regole del gioco. Esso prevede la scelta di cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 secondo diverse modalità, ovvero effettuando una giocata singola, plurima o sistemica. L’importo minimo per prendere parte al concorso, con una sola combinazione, è di un euro. Con essa sia avrà una possibilità su 3.478.761 di diventare milionari. Quali sono i numeri più ritardatari e quali quelli più frequenti? Nella lista del Million Day si tratta rispettivamente del 6 e del 54, mentre per la lista dell’Extra Million Day dell’11 e del 41. Ovviamente, questo prima di scoprire i numeri vincenti di oggi.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 11 – 27 – 32 – 34 – 45

EXTRA MILLION DAY: 14 – 17 – 23 – 35 – 37

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 5 – 18 – 30 – 38 – 43

EXTRA MILLION DAY: 4 – 10 – 19 – 25 – 49

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

