Million Day ed Extra Million Day: numeri vincenti/ Le cinquine del 13 maggio 2024

Il lunedì riparte con la solita routine: lavoro, studio e impegni quotidiani che con la bella stagione alle porte si fanno sempre più pesanti; ma con una piccola luce ‘in fondo al tunnel’ rappresentata dal Million Day che tornerà ad assegnare ricchissimi premi a tutti voi cari lettori! D’altronde è ovvio che un bel milione in più sul conto corrente potrebbe essere una buona scusa per anticipare la pensione, oppure per prendersi una piccola (o lunga!) pausa dalla routine per viaggiare in giro per il mondo durante la calda estate che ci attende o, ancora, per sostituire quella vecchia ed ammaccata macchina che ci accompagna ormai da decenni e, perché no, per estinguere il mutuo della casa.

Ma senza farvi i conti in tasca, o pretendere di dirvi come spendere il vostro milione del Million Day, noi ci limitiamo ad accompagnarvi in questo viaggio giornaliero fino alla cinquina vincente, ricordandovi come sempre che se la ruota della fortuna non è ancora girata a vostro favore, potrebbe sempre farlo domani, quando il concorso tornerà protagonista di quattro estrazioni identiche (due per il gioco classico e altrettante per l’amico Extra MillionDay: alle ore 13 e alle 20:30) e sempre ricchissime! Non sapete come fare per tentare la grande sfida alla Dea Bendata? È semplicissimo: scegliete 5 numeri, barrateli nella schedina che trovate in ricevitoria o sul sito Sisal, pagate 1 euro e aspettate il responso da parte del destino, incrociando tutte le dita che riuscite ad incrociare!

I NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY DI OGGI

ORE 13.00

MILLION DAY: 10 – 28 – 38 – 43 – 50

EXTRA MILLION DAY: 20 – 22 – 24 – 42 – 47

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











