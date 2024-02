Million Day ed Extra Million Day/ Numeri vincenti: l’estrazione di oggi 11 febbraio 2024

Million Day ed Extra MillionDay: estrazioni di oggi, 11 febbraio 2024

Oggi, domenica 11 febbraio 2024, si terranno le nuove estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay, i giochi quotidiani che mettono in palio fino ad un massimo di 1 milione di euro in ben due differenti appuntamenti giornalieri. Infatti, le estrazioni di entrambi i giochi si terranno puntuali ogni giorno alle 20:30, mentre da alcuni mesi è stata introdotta una seconda estrazione alle ore 13, che funziona esattamente come la sua gemella serale.

Raddoppiano, dunque, grazie alle due estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay le possibilità di vincita, come peraltro dimostrano anche le numerose vittorie milionarie che si sono registrate nell’ultimo periodo. Nel solo mese di gennaio, infatti, sono stati assegnati ben 4 premi da 1 milione di euro (su un totale dal lancio del gioco nel 2018 pari a 277), tra i quali l’ultimo il 31 gennaio a Brancaleone (Reggio Calabria). Non mancano, inoltre, le vincite nel Million Day e nell’Extra MillionDay di importi minori, tanto che dal 2018 sono stati assegnati complessivamente 85mila premi da 1.000 euro, ai giocatori che hanno centrato 4 numeri in uno dei due concorsi.

Come giocare a Million Day ed Extra MillionDay e premi in palio

Insomma, vincere al Million Day e all’Extra MillionDay non è affatto complicato, per quanto non semplice, mentre piazzare una scommessa è veramente facilissimo. I giocatori, infatti, non dovranno far altro che indicare 5 numeri tra l’1 e il 55, al costo di appena 1 euro, indicando l’orario dell’estrazione a cui si vuole partecipare. Similmente, si possono, con la giocata plurima, indicare più cinquine con una sola schedina, sempre ad 1 euro ogni 5 numeri, oppure optare per la giocata sistemica, con cui si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri.

L’Extra Million Day, invece, è un concorso secondario al quale si accede raddoppiando il valore della propria scommessa e che consiste in una seconda estrazione fatta sui 50 numeri rimasti dalla prima, con premi leggermente minori, dei quali il maggiore vale 100mila euro. Come anticipato, inoltre, indovinare tutti e 5 i numeri vincenti non è l’unico modo per vincere, anche se permette di accedere al milione complessivo in palio. I giocatori leggermente meno fortunati, infatti, potranno portarsi a casa premi da 1.000 (con 4 numeri) a 2 euro (con soli 2 numeri vincenti), variabili anche in base al fatto che si tratti di Million Day o Extra MillionDay.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY:

2 – 36 – 40 – 46 – 49

EXTRA MILLION DAY:

5 – 9 – 19 – 22 – 45

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY:

EXTRA MILLION DAY:

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











