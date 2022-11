Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione 11 novembre, scopri i numeri vincenti

MILLION DAY, RICCHI PREMI IN VISTA?

Puntuale come sempre, oggi venerdì 11 novembre, alle 20:30 verranno estratte le cinquine vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay che potrebbero far vincere a qualche fortunato giocatore la strabiliante cifra di 1 milione di euro. Non è passato molto tempo dall’ultima volta che la Dea Bendata ha deciso di mettere la sua mano sulla testa di un giocatore, e l’ultima vincita milionaria è stata registrata da Taranto il 31 ottobre, con una scommessa da 1 euro.

Giocare al Million Day è veramente facilissimo, e chiunque decida di puntare 1 euro (che rappresenta la scommessa minima piazzabile), accederà automaticamente anche alla seconda estrazione, quella Extra. In generale, per giocare bisognerà scegliere 5 numeri compresi da 1 e 55, puntare e poi attendere questa sera, quando verrà fatta l’estrazione. Chi non riuscisse a scegliere una sola cinquina, potrà anche optare per la giocata plurima, il cui costo è di 1 euro ogni 5 numeri. Infine, vi è anche la giocata sistemistica, che permette di scegliere dai 6 ai 9 numeri, decidendo anche il sistema con cui processare la schedina. Le estrazioni vengono fatte alle 20:30, mentre dalle 20:20 non sarà più possibile puntare sui propri numeri.

I PREMI DEL MILLION DAY

Ciò che potrebbe spingere qualche nuovo giocatore a giocare al Million Day o all’Extra MillionDay, però, potrebbero essere i ricchi premi che ci sono in palio. Questi variano in base alla prima o seconda estrazione, ed ovviamente il montepremi massimo ammonta a 1 milione di euro, ottenibile indovinando la cinquina estratta per prima. Se si indovinassero 4 numeri, il premio scenderebbe a 1.000, ulteriormente diminuiti a 50 per chi ne indovina 3. Infine, chi indovina 2 numeri potrà portarsi a casa 2 euro. Nella versione Extra, invece, il montepremi massimo è di 100mila euro, il secondo premio rimangono 1.000, mentre il terzo diventano 100, ed infine l’ultimo ammonta a 4 euro.

Per giocare al Million Day e all’Extra MillionDay si può procedere in diversi modi, tra cui online è il più comodo e rapido, procedendo dal portale ufficiale oppure dall’app MyLotteries. Similmente, si può giocare anche in ricevitoria. Tutte le vincite del Million Day e dell’Extra MillionDay vanno decurtate dell’8% al netto del prelievo e devono essere riscossi entro 60 giorni dalla scommessa. Per incassare si può decidere di andare in ricevitoria, ma solo per i premi fino a 543,48 euro. Per le vittorie fino a 10.500 euro, invece, ci si può recare solamente nella ricevitoria in cui si è piazzata la scommessa. Infine, le cifre superiori a 10.500 euro devono necessariamente essere ritirare presso uno sportello della Banca Intesa San paolo.

MERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 NOVEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 11 NOVEMBRE 2022

