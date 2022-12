Million Day ed Extra MillionDay, estrazione 15 dicembre/ I numeri vincenti di oggi

MILLION DAY: PREMI IN VISTA?

Cresce sempre di più l’attesa per l’estrazione odierna del Million Day e dell’Extra MillionDay che potrebbero regalare a qualche fortunato giocatore dei ricchi bottini, tra cui il più importante è il montepremi da 1 milione di euro. Farebbero certamente comodo a moltissime persone, anche e soprattutto in vista delle feste che sono ormai dietro l’angolo, ma per sapere quali sono i numeri vincenti di oggi, giovedì 15 dicembre, bisognerà attendere almeno fino alle 20:30, quando verranno fatte le due estrazioni una dopo l’altra.

Mentre attendiamo di scoprire i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay, ricordiamo a tutti i giocatori che nel corso di dicembre la Dea Bendata è stata parecchio generosa, garantendo addirittura tre premi milionari. Sono stati, inoltre, vinti tutte e tre lo stesso giorno, venerdì 9 dicembre, due a Roma ed una a Napoli. Finora nel corso del 2022 sono state 32 le vittorie milionarie, mentre da quando è stato avviato il gioco sono stati vinti 232 milioni complessivi. Insomma, visto che dicembre si è già configurato come un mese parecchio fortunato, auguriamo a tutti i lettori che hanno tentato la fortuna il meglio!

PREMI E GIOCATE DEL MILLION DAY

Chiunque, invece, non sia un assiduo giocatore del Million Day o di giochi simili, si starà chiedendo come si faccia a tentare la fortuna. È veramente facilissimo ed è pensato proprio per adattarsi facilmente a chiunque! La giocata classica prevede una scommessa di 1 euro, con la quale si possono indicare i propri 5 numeri fortunati, da 1 a 55. Oltre a questo, esiste anche la giocata plurima, che permette di selezionare più sequenze da 5 numeri, sempre ad 1 euro l’una. Infine, per i giocatori più esperti c’è anche la giocata sistemistica, che permette di scegliere tra i 6 e i 9 numeri per la propria giocata. Ricordiamo anche che qualsiasi scommessa permette di accedere alla versione Extra, che è una seconda estrazione dalla quale vengono esclusi i primi 5 numeri estratti.

Compreso come giocare, è importante poi anche sottolineare che il milione in palio nel Million Day è solamente uno dei premi garantiti ai giocatori. Nell’Extra MillionDay il montepremi massimo ammonta a 100 mila euro, mentre altri premi sono garantiti anche a chi indovina solo parte dei numeri vincenti. Centrandone 4 si possono vincere, in entrambe le estrazioni, 1.000 euro, che scendono a 50 per chi indovina 3 numeri nel gioco classico e a 100 per chi li indovina nella versione Extra. Infine, come premio di consolazione per chi indovina solamente 2 numeri sono previsti rispettivamente 2 e 4 euro. Tutti i premi, infine, devono essere decurtati dell’8% al netto del prelievo.

MILLION DAY: CONSIGLI SUI NUMERI

Nel Million Day e nell’Extra MillionDay, inoltre, esistono dei numeri fortunati che vengono estratti con maggiore frequenza, così come ne esistono anche altri meno fortunati, che da tempo non si fanno vedere nelle estrazioni. Chiunque cercasse qualche consiglio sui numeri, nel gioco classico il più fortunato è il 9, con 46 presenze su 50. Seguono: il 53 (42), il 2 (41 estrazioni), il 30 e il 20 (entrambi 40 presenze). Nell’Extra, invece, i più frequenti sono il 32 e l’8 con 37 presenze, seguiti da 46, 44 e 22, tutti e tra con 33 presenze. Per quanto, invece, riguarda i numeri meno fortunati nel Million Day, al primo posto si trova il 24 con 41 assenze, seguito dal 33 (34 estrazioni), dal 12, dall’1 (entrambi 32 assenze) e dal 51 (con 29 estrazioni mancate). Nella versione Extra del gioco, invece, al primo posto c’è il 29 con 44 assenze, seguito da: 54 (con 30 assenze), 21, 3 (con 29 assenze l’uno) e 13, che manca da 27 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 DICEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 15 DICEMBRE 2022

