Million Day ed Extra MillionDay: estrazione 16 dicembre 2022/ I numeri vincenti di oggi

MILLION DAY: QUALI SONO I PREMI IN PALIO?

Come di consueto alle 20:30 di oggi, venerdì 16 dicembre, verrà fatta l’estrazione del Million Day, alla quale seguirà poco dopo quella dell’Extra MillionDay e che potrebbero fruttare ad un fortunato giocatore l’impressionante montepremi di 1 milione di euro! Il mese di dicembre sembra configurarsi come piuttosto fortunato per questo gioco, e dall’inizio del mese sono già stati assegnati parecchi premi, di cui l’ultimo appena due giorni fa.

Le ultime vittorie del Million Day, in particolare, sono state registrate il 14 dicembre da Savona, mentre quelle precedenti risalgono al 9 dicembre, giornata fortunatissima in cui ben tre giocatori hanno vinto l’ambito milione, due da Roma ed uno da Napoli. Nell’ambito dell’Extra MillionDay, invece, l’ultimo montepremi è stato assegnato in data 6 dicembre, con una scommessa piazzata da Modena. Insomma, nonostante la Dea Bendata sia stata già parecchio generosa nel corso di questo mese, non si può escludere che qualche giocatore vinca altri ricchissimi premi in vista del Natale! Auguriamo a tutti i lettori le migliori fortune, ed attendiamo pazientemente le 20:30 per scoprire se qualcuno si poterà a casa qualche ricco premio.

MILLION DAY: COME SI GIOCA?

Attendendo che vengano fatte le due estrazioni del Million Day e della sua versione Extra, ripassiamo un attimo come scommettere a questo facilissimo gioco, dando anche qualche suggerimento utile a tutti i possibili futuri giocatori. Per giocare, innanzitutto, si può scegliere sia di procedere di persona, semplicemente recandosi in una qualsiasi ricevitoria Sisal, oppure online collegandosi al portale dedicato o utilizzando l’app MyLotteries, semplicemente accedendo con le proprie credenziali, oppure creandole.

Per giocare al Million Day, poi, basterà scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, piazzando una scommessa dal costo di 1 euro. Questa è la giocata classica, detta singola, ma esistono anche altre due modalità di gioco. Una è la plurima, che intuitivamente permette di scommettere su più di una cinquina, al costo sempre di 1 euro l’una. Infine, vi è anche la giocata sistemistica, che prevede di puntare su un intervallo compreso tra i 6 e i 9 numeri, massimizzando le possibilità di vincita, ma al costo di montepremi leggermente minori. Qualsiasi scommessa, infine, permette di accedere gratuitamente alla seconda estrazione, quella dell’Extra MillionDay, dalla quale vengono esclusi i primi 5 numeri estratti.

NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Chiunque stia pensando di piazzare una scommessa per il Million Day e l’Extra MillionDay potrebbe chiedersi se esistano dei numeri fortunati, che magari potrebbero fornire un ottimo suggerimento per completare al meglio la propria cinquina. Sul sito dedicato al gioco si possono facilmente reperire le statistiche sui numeri più o meno fortunati di entrambi i concorsi, ovvero quelli che sono comparsi più o meno frequentemente nelle ultime estrazioni, scopriamoli assieme!

Nel Million Day il numero più fortunato in assoluto è il 9 comparso la bellezza di 47 volte su 50 tenute in considerazione. Seguono, invece: il 53 con 42 presenze, il 2 con 41, il 30 (40 estrazioni) e il 52 con 39 presenze. I meno fortunati, invece, sono il 24 (42 assenze), il 33 (35 estrazioni), il 12, l’1 (assenti entrambi 33 volte) e il 51 con 30 assenze. Per quanto riguarda l’Extra MillionDay, invece, i più frequenti sono il 32 e il 5, entrambi con 37 presenze. Seguono, poi, a pari merito il 46, il 44 e il 22 con 33 presenze. I numeri meno frequenti, invece, sono il 29 (45 estrazioni), il 54 (31 assenze), il 21 e il 3 (con 30 assenze) e il 13 con 28 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 16 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

