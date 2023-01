Million Day ed Extra MillionDay, estrazione 2 gennaio 2023/ I numeri vincenti

MILLION DAY: IN VISTA UNA NUOVA VITTORIA?

Cresce l’attesa per la seconda estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay per il 2023, che potrebbe forse segnare la prima vittoria di questo nuovo anno! Bisognerà, come sempre, attendere le 20:30 per conoscere quali sono le cinquine vincenti per la giornata di oggi, e nel frattempo ne approfittiamo per ricordare a tutti i nuovi potenziali giocatori le regole, semplicissime, di questo gioco che ogni giorno mette in palio 1 milione di euro.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione cinquine di oggi 1 gennaio 2023

Giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è, appunto, facilissimo, e le possibilità di vincita sembrano non mancare affatto, come dimostrano le numerose vincite di dicembre. La Dea Bendata, infatti, nel corso dell’ultimo mese ha permesso a 6 fortunati giocatori di vincere l’ambito premio in palio. L’ultima vittoria registrata nell’ambito del Million Day risale al 31 dicembre, con una scommessa piazzata da Rivalta di Torino. Precedentemente, invece, era toccato ad un giocatore di Massafra in provincia di Taranto, il 16 dicembre, preceduto ancora da un giocatore di Savona il 14. Le ultime tre, invece, risalgono al 9 dicembre, quando hanno vinto contemporaneamente due giocatori di Roma ed uno di Napoli.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione cinquine del 31 dicembre 2022

REGOLE DEL MILLION DAY

Insomma, le possibilità di portarsi a casa il ricco bottino in palio nel Million Day e nell’Extra MillionDay non sembrano mancare, e le regole sono facilissime. Per vincere, infatti, basterà indovinare la sequenza di cinque numeri che verrà estratta alle 20:30, scegliendoli tra l’1 e il 55. Il costo è di appena 1 euro, ed aggiungendone un altro si potrà accedere anche all’Extra Million Day che è una seconda estrazione tra i 50 numeri rimasti dalla prima.

Quella descritta è la giocata singola del Million Day che costa, appunto 1 euro. A tutti i giocatori, però, viene data anche la possibilità di piazzare una scommessa plurima, indicando più sequenze da 5 numeri nella stessa schedina, sempre al costo di 1 euro l’una. Infine, vi è anche la giocata sistemistica che permette di scegliere tra i 6 e i 9 numeri, elaborando tutte le possibili cinquine estratte. In quest’ultimo caso, però, i premi in palio diminuiscono leggermente rispetto alle altre modalità di gioco del Million Day.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 30 dicembre 2022: ecco le cinquine

MILLION DAY: QUANTO SI VINCE?

Ripassate le semplicissime regole di Million Day e le modalità per accedere anche alla versione Extra del gioco per raddoppiare le possibilità di vincita, ricordiamo anche che il montepremi da 1 milione di euro è solamente uno dei premi in palio nel gioco. Nella versione Extra, per esempio, il montepremi massimo è pari a 100 mila euro, che nonostante non siano un milione sono comunque parecchi! Altri premi, invece, sono riservati a chi indovina solamente parte della cinquina estratta.

Tutti i giocatori del Million Day e della versione Extra che indovinano quattro numeri della cinquina, non in ordine di estrazione, portano a casa 1.000 euro. Nella prima estrazione, invece, 3 numeri indovinati garantiscono un premio da 50 euro, che sale a 100 nell’ambito dell’Extra Million Day. Infine, chi indovina solamente due numeri su cinque potrà portarsi a casa un premio di consolazione da, rispettivamente, 2 e 4 euro. Tra un’estrazione e l’altra, infine, i premi sono cumulabili e, quindi, chi indovina 2 numeri del Million Day e 3 dell’Extra MillionDay si porta a casa, per esempio, 102 euro.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA