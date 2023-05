Million Day ed Extra MillionDay: estrazione 3 maggio 2023/ I numeri vincenti di oggi

MILLION DAY: ESTRAZIONI DI OGGI, MERCOLEDÌ 3 MAGGIO

Anche oggi, come ormai d’abitudine, si terranno le due nuove estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, i giochi che mettono in premio be due volte al giorno fino ad 1 milione di euro di premio! Recentemente, infatti, la consueta estrazione serale, che si tiene alle 20:30, è stata arricchita con una nuova estrazione giornaliera, alle ore 13, rendendo di fatto il gioco più allettante e più semplice da vincere!

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi 2 maggio 2023: le cinquine

Infatti, raddoppiando gli appuntamenti con il Million Day e l’Extra MillionDay, i giocatori rimasti delusi dopo l’estrazione delle 13, potranno tentare nuovamente alle 20:30, con nuovi numeri più fortunati! Le vittorie milionarie nel corso del mese di aprile sono state ben sei, di cui l’ultima il 28 con una giocata fatta da Ischia, in provincia di Napoli. Precedentemente, invece, era stato un giocatore di Gagliole, in provincia di Macerata, a vincere il ricco bottino in palio. L’ultimo vincitore dell’Extra Million Day, invece, si è registrato a febbraio, il 15, con una giocata fatta da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi, lunedì 1 maggio 2023: le cinquine

COME GIOCARE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY

Recuperate le ultime, numerosissime, vittorie del Million Day e dell’Extra MillionDay, qualche nuovo giocatore potrebbe essere allettato dai premi in palio e dalla semplicità con cui si può acciuffare il milione in palio. Ricordiamo, infatti, che per portarsi a casa il jackpot basterà indovinare tutti e 5 i numeri vincenti estratti, scegliendoli tra l’1 e il 55 al costo di appena 1 euro, ed attendendo poi l’estrazione più vicina temporalmente.

Oltre alla giocata singola del Million Day e dell’Extra MillionDay descritta sopra, esistono anche altre modalità di gioco per accentuare le possibilità di vincita per tutti i giocatori. Con la giocata plurima, per esempio, si possono scegliere più cinquine con un singola schedina, sempre al costo di 1 euro l’una. Vi è poi anche la giocata sistemica, dedicata ai giocatori esperti, che possono selezionare tra i 6 e i 9 numeri, selezionando il sistema preferito per elaborare l’eventuale vincita. Per accedere all’Extra Million Day, inoltre, che è una seconda estrazione sui 50 numeri rimasti dalla prima, basterà raddoppiare la propria scommessa.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti domenica 30 aprile 2023

I NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

In attesa di scoprire le 4 cinquine vincenti di oggi del Million Day e dell’Extra MillionDay, recuperiamo anche una statistica utile a tutti i giocatori indecisi sui numeri da scegliere. Sul sito ufficiale, infatti, si possono trovare i numeri estratti più frequentemente, che nel caso della prima estrazione vedono in vetta il 30, presente in 27 estrazioni. Seguono, invece, il 26 (25 estrazioni), il 9 (24 presenze), il 54 e il 19 a pari merito con 23 estrazioni. Per quanto, invece, riguarda l’Extra Million Day, al primo posto si trova il 37 con le sue 27 presenze, seguito dall’8 da ben 25 estrazioni. Si trovano, poi, l’1 (25 volte), il 41 (24 estrazioni) e il 12 con 23 presenze complessive.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 3 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 3 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA