Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione di oggi 17 luglio 2023

MILLION DAY: VINCITORE MILIONARIO DELL’ESTRAZIONE DI OGGI, 17 LUGLIO 2023?

Nella giornata di oggi, lunedì 17 luglio 2023, tornano i due ormai classici appuntamenti con il Million Day e l’Extra MillionDay, che mettono in palio fino ad 1 milione di euro per ben due volte al giorno! Infatti, si tratta di una duplice estrazione, per un totale di quattro possibilità di vincere il montepremi, con appuntamenti che si tengono alle ore 13 ed alle ore 20:30, partendo dal gioco classico, per poi passare rapidamente alla versione Extra.

Million Day/ Le cinquine dell'estrazione numeri vincenti oggi 16 luglio 2023

Un doppio appuntamento che, dunque, rende anche duplici le possibilità per la Dea Bendata di premiare qualche fortunato giocatore del Million Day e dell’Extra MillionDay, come dimostra anche l’ampio numero di vincite registrate nelle ultime giornate. L’ultimissima vittoria milionaria, infatti, risale all’estrazione dell’11 luglio, ed è stata segnata da Aradeo, in provincia di Lecce, mentre quella precedente è del 6 luglio, da Roma, rispettivamente una nell’estrazione serale, ed una in quella pomeridiana. Complessivamente, dal suo lancio, il Million Day ha reso milionari ben 261 fortunatissimi giocatori!

Million Day, numeri vincenti/ Le cinquine dell'estrazione di oggi 15 luglio 2023

REGOLE DEL MILLION DAY

Insomma, vincere nel Million Day o nell’Extra MillionDay non è affatto complicato, ma anzi sono stati parecchi i giocatori ha portarsi a casa dei ricchissimi premi! Inoltre, anche le regole per partecipare al concorso sono veramente facilissime, alla portata anche di chiunque non sia avvezzo ai giochi a concorso. Per partecipare, infatti, basterà indicare 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, al costo di appena 1 euro.

Quella descritta sopra è la giocata singola del Million Day e dell’Extra MillionDay, ma è possibile anche ricorrere ad altre due modalità di gioco. Una, quella plurima, permette di indicare sulla stessa schedina più di una cinquina vincente, sempre al costo di 1 euro l’una. Invece, i giocatori più esperti possono ricorrere anche alla modalità definita sistemica, con cui si possono scegliere dai 6 ai 9 numeri, indicando anche il proprio sistema preferito per elaborare l’eventuale vincita. Per partecipare all’Extra MillionDay, che è una seconda estrazione fatta sui 50 numeri rimasti dalla prima, invece, basterà raddoppiare il valore qualsiasi scommessa piazzata.

Estrazione Million Day/ Scopri i numeri vincenti oggi di venerdì 14 luglio 2023: le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13.00

17 – 25 – 28 – 31 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13.00

3 – 32 – 37 – 44 – 46

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA