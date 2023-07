Estrazione Million Day/ Scopri i numeri vincenti di oggi 19 luglio 2023: le cinquine

MILLION DAY, LA NUOVA ESTRAZIONE REGALERÀ IL RICERCATO MILIONE?

Anche oggi l’appuntamento è con il Million Day. Il concorso offre quotidianamente un doppio appuntamento, alle 13 e alle 20.30. Due concorsi diversi nei quali si potrà provare a vincere un milione di euro, la maxi cifra che si può portare a casa indovinando cinque numeri. Se i numeri dovessero essere indovinati tutti, si porterebbe proprio a casa la cifra di un milione.

Nonostante quella sia la massima somma in gioco, si può vincere già indovinando solo due numeri: la somma aumenterà indovinando mano a mano più numeri. Si può inoltre giocare all’Extra Million Day puntando un altro euro: nel concorso aggiuntivo si possono vincere massimo 100.000 euro.

MILLION DAY, I NUMERI RITARDATARI

Scopriamo ora una statistica relativa al Million Day che può aiutarci a decidere meglio quali numeri giocare: potrebbe esserci infatti qualche indecisione. I dati, però, possono aiutare. La statistica in questione è quella dei numeri ritardatari. In pole c’è il numero 5 che manca da 17 estrazioni, seguita dal 2 che invece manca da 16. Sono 11 le estrazioni senza il 21 mentre 10 quelle del 39. Il numero 38 manca da 9 estrazioni, così come il 22 e il 16. Da 8 estrazioni invece non si vedono il 51, il 26 e l’11.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

5 – 19 – 24 – 44 – 49

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

8 – 23 – 26 – 29 – 55

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

10 – 14 – 23 – 26 – 49

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

22 – 24 – 34 – 48 – 55

