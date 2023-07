Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione di oggi 23 luglio 2023: numeri vincenti

MILLION DAY, IL NUOVO APPUNTAMENTO

Nuovo appuntamento con il Million Day, anche in questa domenica. Come ogni giorno, infatti, il concorso offre una doppia estrazione, la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Il gioco mette in palio un milione, che si può portare a casa indovinando tutti e cinque i numeri, ma non si tratta dell’unico premio che si può vincere.

Infatti si mette in cassa qualcosa già indovinando due numeri, anche se ovviamente il montepremi sale con il salire dei numeri indovinati. Si può giocare anche all’Extra Million Day, un concorso aggiuntivo al quale si partecipa puntando un altro euro. In questo caso, i numeri da scegliere sono sempre cinque.

MILLION DAY, LE VINCITE MAGGIORI

Ogni giorno il Million Day mette in palio un milione di euro. L’ultima maxi vittoria si è registrata il 19 luglio, a Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. 8 giorni prima, dunque l’11 luglio, aveva vinto un fortunato di Aradeo, a Lecce. Il 6 luglio un giocatore di Roma aveva portato a casa la somma a sei cifre mentre il giorno precedente aveva vinto uno di Milano. Tre, invece, le vittorie del mese di giugno: a Settimo Milanese, Napoli e poi Pescara. Ricordiamo che come abbiamo già detto, sono vari i premi in palio: anche se non si dovesse vincere un milione, ci sono tante altre cifre interessanti da poter mettere in cassaforte.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

13 – 26 – 31 – 52 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

5 – 14 – 18 – 51 – 53

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

