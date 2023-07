Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione di oggi 24 luglio 2023: numeri vincenti

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: ESTRAZIONI DI OGGI, 24 LUGLIO

Nella giornata di oggi, lunedì 24 luglio 2023, torna il consueto appuntamento con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, i giochi che mettono in palio fino ad un massimo di 1 milione di euro, per ben due volte al giorno. Infatti, oltre alla classica estrazione che si tiene alle ore 20:30, negli ultimi mesi ne è stata aggiunta una seconda, alle ore 13, per cui valgono le stesse regole e, soprattutto, gli stessi premi!

Quello con il Million Day e l’Extra MillionDay, insomma, è un doppio appuntamento che garantisce ai giocatori maggiori possibilità per accaparrarsi il premio in palio, e che peraltro sembra funzionare. Infatti, guardando indietro nel mese di luglio, sono stati ben 4 i premi milionari vinti, dei quali l’ultimo è stato segnato il 19 luglio, da Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Fin dal lancio del gioco sono stati assegnati ben 262 montepremi dal valore di 1 milione di euro, oltre ovviamente a tutti gli altri premi di valore minore. Guardando, invece, all’Extra Million Day l’ultimo premio massimo vinto risale al 15 febbraio, quando fu un giocatore di Nocera Inferiore (Salerno) a metterci le mani sopra.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Insomma, le vittorie all’interno del Million Day e dell’Extra MillionDay non mancano affatto, e probabilmente è dovuto anche al fatto che le regole per giocare sono veramente semplicissime! Infatti, per tentare la fortuna basterà scegliere, ed indicare sull’apposita schedina, 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, all’esiguo costo di appena 1 euro che può essere raddoppiato per partecipare anche alla seconda estrazione, ovvero quella dell’Extra MillionDay.

Oltre alla modalità di gioco singola del Million Day e dell’Extra MillionDay, descritta sopra, al giocatore è data anche la possibilità di sceglierne altre. Vi è, infatti, la giocata plurima, con cui si possono indicare più cinquine su di una singola schedina, al costo di 1 euro ogni 5 numeri. Oppure, vi è anche la giocata sistemica, che permette di indicare tra i 6 e i 9 numeri, scegliendo poi il sistema con cui elaborare tutte le possibili cinquine, ma accontentandosi di premi leggermente minori, ma con maggiori probabilità di vincita nel Million Day o nell’Extra MillionDay.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13.00

9 – 10 – 22 – 44 – 47

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13.00

19 – 26 – 29 – 31 – 40

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

