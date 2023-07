Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione di oggi, 28 luglio 2023: numeri vincenti

Nella giornata di oggi, venerdì 28 luglio 2023, tornano protagoniste, come ogni giorno, le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, i giochi a premio che mettono in palio la bellezza di 1 milione di euro, per ben due volte al giorno. Infatti, oltre alla classica estrazione delle 20:30, ne è stata aggiunta da alcuni mesi una seconda, alle ore 13, che funziona in modo esattamente identico all’altra.

Con ben due possibilità di vincita al giorno, insomma, è più semplice che la Dea Bendata decida di premiare un qualche fortunato giocatore, o anche più di uno, assegnandogli l’ambito premio del Million Day e dell’Extra MillionDay. Lo dimostra, inoltre, l’alto numero di vincite milionarie che si sono registrare nel tempo e che ammonta, complessivamente, a ben 262 premi da 1 milione di euro assegnati! L’ultima vittoria milionaria del Million Day, per esempio, risale al 19 luglio ed è stata segnata da Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Per quanto, invece, riguarda l’Extra MillionDay, dopo una lunga assenza, il 25 luglio un giocatore di Prossedi (Latina) è riuscito a portarsi a casa il premio massimo da 100 mila euro.

REGOLE DEL MILLION DAY

Insomma, vincere al Million Day o all’Extra MillionDay non è affatto improbabile ed è importante ricordare anche che le regole sono veramente facilissimi e alla portata di chiunque, anche se poco avvezzo ai giochi a premio. Per piazzare la propria scommessa, infatti, basterà scegliere, ed indicare sull’apposita schedina, 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, al costo di appena 1 euro, attendendo poi la più vicina delle due estrazioni.

Quella descritta sopra è la giocata chiamata singola del Million Day e dell’Extra MillionDay, ma i giocatori potranno anche scegliere altre modalità, che rendono più probabili le vincite. Vi è, infatti, la giocata plurima con cui si possono indicare più cinquine su di una singola schedina, sempre al costo di 1 euro l’una. Infine, si può scegliere anche la giocata sistemica, con cui si possono selezionare tra i 6 e i 9 numeri, decidendo anche il sistema con cui processare tutte le possibili cinquine. Tutte le scommesse possono anche essere raddoppiate per accedere all’Extra Million Day, ovvero un’estrazione secondaria fatta sui 50 numeri rimasti dalla principale.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13.00

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13.00

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

