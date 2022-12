Million Day ed Extra MillionDay: estrazione di oggi/ Numeri vincenti del 30 dicembre

MILLION DAY: LE ULTIME VINCITE

Attesissima l’estrazione odierna del Million Day e della sua versione Extra, che potrebbe come sempre portare nelle tasche di un fortunato giocatore italiano l’impressionante somma di 1 milione di euro! Ricordiamo che giocare è facilissimo e più avanti vedremo le regole nel dettaglio, mentre in generale sarà possibile scegliere la propria modalità di scommessa preferita per massimizzare le possibilità di vincita.

La Dea Bendata nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay, nel corso di dicembre si è rivelata decisamente generosa ed ha elargito la bellezza di 5 montepremi da 1 milione di euro. L’ultimo è stato assegnato ad un giocatore di Massafra in provincia di Taranto in data 16 dicembre. Appena due giorni prima, invece, è stato un giocatore di Savona a vincere. Infine, tra le vincita di dicembre importante è sicuramente la tripletta segnata il 9 dicembre, con due giocatori di Roma ed uno di Napoli che si sono portati a casa il milione. In totale, per ora, sono stati 234 i milioni assegnati dal lancio del gioco.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Come anticipato, giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è veramente facilissimo ed alla portata di chiunque, anche chi non è avvezzo ai giochi a premi. Basterà, infatti, scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, puntando solamente 1 euro. Infine, basterà aspettare le 20:30, orario in cui verranno fatte le estrazioni e si potrà subito scoprire se si è vinto un qualche premio. Per giocare, invece, ci si può semplicemente recare in una ricevitoria sisal, oppure si può fare anche online, sul sito dedicato o tramite l’app MyLotteries.

Inoltre, per tutti i giocatori del Million Day che potrebbero essere indecisi sulla cinquina da puntare, c’è anche la possibilità di scommettere su più sequenze da 5 numeri, tramite la giocata plurima. In questo caso, ovviamente, si dovrà pagare 1 euro per ogni cinquina scommessa. Infine, vi è anche la giocata sistemistica che permette di scegliere tra i 6 e i 9 numeri per poi indicare il sistema con cui processare la possibile vincita. In quest’ultimo caso, però, è importante sottolineare che i premi in palio saranno leggermente ridotti. Ogni scommessa piazzata nell’ambito del Million Day, inoltre, permette di accedere gratuitamente ed automaticamente all’estrazione Extra, dalla quale vengono esclusi i primi 5 numeri estratti.

NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Chiunque stia pensando di giocare al Million Day e all’Extra MillionDay, magari, potrebbe chiedersi se esistano dei numeri più o meno fortunati su cui puntare, oppure da evitare. Nell’ambito della prima estrazione, i numeri fortunati basati sulla frequenza di uscita, vedono al primo posto il 9 con 46 presenze su 50. Seguono: il 26 (42), il 48 (41 estrazioni), il 53 e il 20 (entrambi con 40 presenze). Invece, gli sfortunati sono: 32 (32 assenze), 21 (30), 4 (25), 35 (24 volte assente) e 40 (23). Nell’ambito dell’Extra Million Day, invece, i numeri fortunati e sfortunati cambiano leggermente. Tra i più estratti spicca il 5 con 38 presenze, seguono: 32 (37 volte), 22, 7 (entrambi con 36 presenze) e 19 (34). Invece, gli sfortunati sono: il 4 (con 35 assenze), il 18 (32 volte), il 44 (29 estrazioni mancate), il 38 (28 volte) e il 15 (26 estrazioni).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 30 DICEMBRE 2022

