MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi sabato 2 settembre 2023: cinquine ed Extra

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE CINQUINE VINCENTI

Manca ormai poco all’estrazione delle cinquine vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, sabato 2 settembre 2023. Per coloro che ancora non lo sapessero, i numeri potranno essere controllati in ricevitoria, portando la schedina cartacea, ma anche sul sito ufficiale del Million Day dove sono disponibili quelli vincenti e anche molte statistiche interessanti sulle precedenti estrazioni.

Infine, è possibile controllare se la giocata ha dato i suoi frutti anche tramite questo articolo, dove come di consueto raccogliamo l’esito del concorso. Se non doveste essere tra i fortunati vincitori, come è accaduto invece ad un giocatore nell’estrazione di ieri a pranzo, non disperate! C’è infatti ancora molto tempo per continuare a sperare. Non resta che incrociare le dita.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE

Come giocare al Million Day ed Extra MillionDay? C’è ancora un po’ di tempo per farlo in attesa delle estrazioni di oggi, sabato 2 settembre, per cui possiamo ricordare le modalità di partecipazione al concorso per coloro che non ne fossero ancora a conoscenza. È necessario scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55 per entrambi i concorsi. Al concorso aggiuntivo, si partecipa giocando un solo euro: qui i numeri vengono estratti su quelli non vincenti del gioco principale. È importante sottolineare che la giocata può essere di varie tipologie. Esiste quella semplice, alla quale si gioca con una singola compilazione della schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, al costo di 1€.

In questo caso si può giocare anche in abbonamento fino ad un massimo di 20 estrazioni. C’è poi la giocata plurima che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ognuna di 5 numeri. Anche in questo caso è possibile giocare in abbonamento per un massimo di 5 estrazioni e il costo è di un euro. Infine c’è la giocata sistemica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: VERSO I NUMERI VINCENTI

Un nuovo mese e un nuovo weekend sono iniziati, così come è arrivato un nuovo appuntamento con le estrazioni quotidiane del Million Day e del concorso ad esso associato, l’Extra Million Day anche oggi, sabato 2 settembre 2023. Una come di consueto alle 13.00, l’altra alle 20.30. In molti sono rientrati dalle vacanze e sperano ora di riuscire ad essere tra i fortunati vincitori del gioco, ma questo lo scopriremo soltanto dopo che la ruota della fortuna avrà compiuto il suo giro. Allora non resta che scegliere i numeri, incrociando le dita affinché siano quelli vincenti.

L’obiettivo dei giocatori è come sempre quello di fare coincidere i propri cinque numeri con quelli estratti in una delle quattro estrazioni. I fortunati che ci riescono ottengono ben 1 milione di euro per il Million Day e 100 mila euro per l’Extra Million Day. È possibile giocare in ricevitoria oppure comodamente online. Le modalità sono diverse: giocata singola, giocata plurima e giocata sistemistica (con sistema integrale o ridotto). L’ultimo giocatore a farcela, diventando milionario, è stato premiato proprio nell’estrazione di ieri delle 13.00.

RITARDATARI E FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Prima della doppia estrazione di Million Day ed Extra MillionDay di oggi, diamo velocemente un’occhiata alle statistiche aggiornate del concorso, dato che possono essere uno spunto interessante per i giocatori che sono indecisi sui numeri da giocare. Per quel che riguarda il gioco principale, la classifica dei ritardatari vede ancora il 26 in vetta con ben 58 assenze; seguito ora dal 39 con 36 assenze e dal 30 con 32 assenze. La classifica dei frequenti invece vede ancora primeggiare il 54, che si è ripetuto per 63 estrazioni; il 17 per 54 estrazioni e il duo composto dal 31 e dal 9 per 47 estrazioni.

Andiamo ora all’Extra MillionDay, il concorso parallelo. La classifica dei ritardatari in questo caso ha subito alcune variazioni rispetto alle scorse estrazioni, in quanto ha visto balzare nel primo posto del podio il 5 con 45 assenze; seguito dal 4 con 35 assenze e dal 47 con 29 assenze. La classifica dei frequenti invece ha in testa un trio composto da 41, 38 e 28, che hanno 48 ripetizioni. Dietro ci sono il 47 e il 3 con 45 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13.00

28 – 47 – 22 – 52 – 7

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13.00

48 – 13 – 36 – 48 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

22 – 33 – 39 – 45 – 49

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

9 – 17 – 46 – 48 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











