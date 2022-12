Million Day ed Extra MillionDay, estrazione/ I numeri vincenti di oggi, 1 dicembre

MILLION DAY: PREMI IN VISTA?

Siamo arrivati alla prima giornata di dicembre e, come di consueto, alle 20:30 verranno estratte le nuove cinquine vincenti per i concorsi a premi Million Day ed Extra MillionDay. Una semplice giocata da 1 euro potrebbe portare nelle tasche di un fortunato scommettitore l’impressionante cifra di 1 milione di euro, decisamente comoda soprattutto a ridosso del periodo natalizio. Essendo cominciato un nuovo mese non si può escludere che in questo periodo la Dea Bendata decida di porre la sua mano su qualcuno, svoltandogli la vita!

Le ultime vittorie del Million Day e dell’Extra MillionDay sono state registrate pochi giorni fa. Nello specifico il 20 novembre è stato vinto il milione a Basiglio, in provincia di Milano, mentre l’ultima vittoria dell’estrazione Extra risale all’11 novembre, a Quarto in provincia di Napoli. Novembre è stato un mese veramente ricco di vittorie, ma non si può mai escludere che la serie fortunata continuerà. L’estrazione, lo ricordiamo, viene fatta ogni giorno alle 20:30, mentre 10 minuti prima si interrompe la possibilità di giocare, che si riapre 10 minuti dopo l’estrazione giornaliera.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Una domanda scontata all’interno del concorso Million Day e della sua versione Extra, soprattutto da parte dei nuovi giocatori, è come si possa procedere per piazzare la propria giocata. Scommettere è veramente facilissimo e alla portata di tutti, ed inoltre si può procedere in diversi modi, a seconda delle preferenze. In generale, lo scopo del gioco è indovinare una delle due cinquine vincenti, indicando i propri 5 numeri preferiti, attendendo poi l’estrazione delle 20:30.

Giocare al Million Day costa appena 1 euro, se si decide di giocare in modo classico, ovvero scommettendo solo su 5 numeri. Chi fosse indeciso, potrebbe optare per la giocata plurima, indicando più di una cinquina, sempre al costo di 1 euro ogni 5 numeri indicati. Infine, vi è anche la giocata sistemistica, che prevede di indicare dai 6 ai 9 numeri, indicando poi il sistema con cui processare la vittoria. Ogni scommessa permette, infine, di accedere gratuitamente anche alla versione Extra del concorso. Per giocare, infine, si può procedere in diversi modi. Innanzitutto, recandosi in un qualsiasi ricevitoria Sisal sul territorio italiano, indicando all’addetto i numeri vincenti. Chi preferisse giocare comodamente da casa, invece, può optare o per il portale dedicato al Million Day, oppure tramite l’applicazione dedicata MyLotteries.

MILLION DAY: CONSIGLI SUI NUMERI

Nel conteso del Million Day e dell’Extra MillionDay, infine, i nuovi giocatori potrebbero chiedersi se ci siano dei numeri più o meno fortunati, e la risposta arriva direttamente dal sito dedicato al gioco. Nella sezione statistiche, infatti, si possono trovate i numeri frequenti e ritardatari per entrambe le estrazioni, basati sugli ultimi 50 giorni. Nel Million Day il 9 è il numero più frequente con 45 presenze. Seguono il 53 e il 30 (entrambi presenti 40 volte) e chiudono la classifica il 52 e il 2 con 40 presenze. Il meno fortunato, invece, è il 20 (mancate da 37 volte), seguito da 44 (35 estrazioni), 7 (29 volte), 24 (27) e 8 (con 26 assenze).

Nell’ambito dell’Extra Million Day, invece, i numeri fortunati e sfortunati sono, ovviamente, diversi perché la seconda estrazione del concorso viene fatta escludendo la prima cinquina. Ai primi posti dei frequenti si trovano il 32 (36 presenze) e il 5 (34 volte). Seguono a pari merito il 44 e il 19 (33 presenze), e chiude l’elenco il 46 con 31 estrazioni. I numeri ritardari dell’Extra MillionDay, invece, vedono spiccare il 12 (49 assenze), seguito da 31 e e 1 (con 42 assenze per entrambi). Infine, vi sono il 29 (30 assenze) e il 24 (che è mancato 29 volte).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 1 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











