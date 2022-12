Million Day ed Extra MillionDay, estrazione/ I numeri vincenti di oggi 3 dicembre 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY: APPUNTAMENTO RICCO DI VINCITE?

Una nuova estrazione del Million Day ed Extra Million Day andrà in scena nella serata di oggi, sabato 3 dicembre 2022: l’appuntamento, come di consueto, è fissato alle ore 20.30. I giocatori che ambiscono a vincere il premio di 1 milione di euro con una semplice puntata di 1 euro sono tantissimi, ancora di più dato che si sta avvicinando il periodo natalizio e l’atmosfera è calda. Chissà che qualcuno di loro proprio nelle prossime ore non riesca a dare una svolta alla sua vita.

L’ultima vittoria del Million Day risale soltanto a due settimane fa. Lo scorso 20 novembre 2022, infatti, un fortunato scommettitore di Basiglio, in provincia di Milano, ha ottenuto 1 milione. Per quel che riguarda l’Extra Million Day, invece, bisogna andare indietro allo scorso 11 novembre 2022, con il successo ottenuto a Quarto, in provincia di Napoli. In totale, il MillionDAY, da febbraio 2018, ha reso milionarie 229 persone. Chi volesse provare a diventarlo, può giocare i propri numeri fino a 10 minuti prima dell’estrazione.

SCOPRI COME GIOCARE AL MILLION DAY

Coloro che non hanno mai tentato la sorte, si stanno adesso chiedendo come giocare al concorso Million Day e della sua versione Extra. La buona notizia è che il procedimento è veramente molto semplice, alla portata di tutti. Inoltre, ci sono diverse modalità. In generale, è sufficiente scegliere 5 numeri e sperare che siano quelli della cinquina vincente, la cui estrazione avverrà alle 20.30. Gli indecisi possono inoltre optare per la giocata plurima, indicando più di una cinquina. Infine, vi è anche la giocata sistemistica, che prevede di indicare dai 6 ai 9 numeri, indicando poi il sistema con cui processare la vittoria. Il costo per ogni 5 numeri giocati è di 1 euro.

Ogni giocata permette di accedere gratuitamente anche alla versione Extra del concorso. I mezzi per scommettere sono diversi. In modo fisico, recandosi in un qualsiasi ricevitoria Sisal sul territorio italiano ed indicando all’addetto i numeri vincenti oppure online, comodamente da casa, attraverso il portale dedicato al Million Day, oppure tramite l’applicazione dedicata MyLotteries.

MILLION DAY: CONSIGLI SUI NUMERI

I giocatori del concorso Million Day e dell’Extra Million Day si domandano quotidianamente quali siano i numeri fortunati, ovvero quelli che hanno più probabilità di fare parte della cinquina vincente. Nel Million Day il 9 è il numero più frequente con 45 presenze. Seguono il 53 e il 30 (entrambi presenti 41 volte) e chiudono la classifica il 52 e il 2 con 40 presenze. Il meno fortunato, invece, è il 20 (mancante da 29 estrazioni), seguito dal 44 (37 estrazioni), 24 (29 estrazioni), 8 (28 estrazioni) e 38 (27 estrazioni).

Le statistiche dell’Extra Million Day sono, ovviamente, diverse perché la seconda estrazione del concorso viene fatta escludendo la prima cinquina. Tra i fortunati ai primi posti si trovano il 32 (36 presenze) e il 5 (34 volte). Seguono a pari merito il 44 e il 19 (33 presenze), e chiude l’elenco il 46 con 31 estrazioni. Per quel che riguarda invece i numeri ritardari spicca il 12 (ben 51 assenze), seguito da 31 e e 1 (con 44 assenze per entrambi). Infine, vi sono il 29 (32 assenze) e il 9 (che è mancato 28 volte).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 DICEMBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 3 DICEMBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











