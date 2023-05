Estrazione Million Day/ Ecco i numeri vincenti del 12 maggio 2023

Si sono da poco concluse tutte e quattro le estrazioni odierne di Million Day ed Extra MillionDay, con il doppio appuntamento alle 13 e alle 20:30. Mano alle schedine, dunque, per scoprire se nella giornata di oggi, venerdì 12 maggio, si è riusciti a mettere le mani sull’ambitissimo milione in palio. A tal proposito, ricordiamo sempre l’importanza del ricontrollo dei numeri vincenti e di quelli giocati, per non rischiare di gettare nella spazzatura una schedina potenzialmente milionaria.

Oltre che su questo sito, ilSussidiario.net, i numeri vincenti possono essere facilmente trovati anche sul sito ufficiale del gioco, oppure sull’app dedicata MyLotteries. I più meticolosi, invece, potrebbero recarsi in una ricevitoria Sisal, oppure utilizzare il sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, scopriamo subito le quattro cinquine vincenti oggi del Million Day e dell’Extra MillionDay!

QUANTO DI VINCE NEL MILLION DAY

Prima di dedicarci, però, ai numeri vincenti di oggi del Million Day e dell’Extra MillionDay, una parentesi quasi obbligatoria dovrebbe riguardare anche i ricchi premi in palio! L’ambitissimo milione, infatti, è solamente una parte delle possibili vincite, che si ottiene indovinando interamente la cinquina vincente della prima estrazione. Per la versione Extra, invece, il montepremi massimo ammonta a 100mila euro, che si riducono a 1.000 (sia nel gioco classico che in quello Extra) per coloro che indovinano 4 numeri. Con 3 numeri indovinati, invece, si portano a casa, rispettivamente, 50 o 100 euro. Infine, come premio di consolazione per il Million Day e l’Extra MillionDay, per chi indovina 2 numeri sono previsti, rispettivamente, 2 e 4 euro.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: ESTRAZIONE 12 MAGGIO

Tornano gli attesissimi appuntamenti con il Million Day e l’Extra MillionDay, i giochi a premio che mettono in palio quotidianamente, due volte al giorno, fino alla bellezza di 1 milione di euro! Recentemente, inoltre, la fortuna si è fatta doppia, perché oltre all’introduzione della versione Extra del gioco, avvenuta ormai qualche anno fa, alla classica estrazione delle 20:30 ne è stata aggiunta un’altra, che si tiene alle 13 e che funziona esattamente nello stesso modo!

Con questa seconda estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, inoltre, sembra che la Dea Bendata abbia deciso di riattivarsi, ponendo la sua mano su moltissimi più giocatori che in passato! Nel solo 2023, infatti, sono stati vinti ben 18 premi milionari, dei quali ben 5 dopo l’introduzione dell’estrazione alle ore 13. L’ultima vittoria milionaria, in particolare, risale al 28 marzo, quando a vincere è stato un giocatore di Ischia, in provincia di Napoli. Precedentemente, invece, era stato un giocatore di Gagliole, in provincia di Macerata, a portasi al casa il milione in palio, il 18 dello stesso mese. L’ultima vittoria dell’Extra Million Day, invece, è stata segnata il 15 febbraio, da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Recuperate le ultime, ricchissime, vincite del Million Day e dell’Extra MillionDay, qualche aspirante giocatore potrebbe avere l’acquolina in bocca, chiedendosi se giocare, ed ovviamente vincere, sia complicato. Fortunatamente, il gioco è facilissimo e consiste, semplicemente, nello scegliere 5 numeri tra l’1 e il 55, al costo di appena 1 euro, attendendo poi l’estrazione più vicina alla scommessa, oppure indicando su quale delle due si preferisce scommettere.

Quella descritta è la giocata singola del Million Day e dell’Extra MillionDay, ma oltre a quella ne esistono anche altri due tipi, per i giocatori indecisi o esperti. Nel primo caso, infatti, si può scegliere la giocata plurima, che permette di indicare più cinquine, sempre all’irrisorio costo di 1 euro l’una. Inoltre, vi è anche la giocata sistemica, con cui si possono indicare tra i 6 e i 9 numeri, accontentandosi però di premi minori. Inoltre, con ogni scommessa piazzata, raddoppiandone il valore, si può anche accedere all’estrazione dell’Extra Million Day, che viene fatta escludendo i primi 5 numeri sorteggiati.

NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Insomma, giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è veramente facilissimo e non richiede nessun tipo di abilità, se non quella di scegliere i propri 5 numeri preferiti. Tuttavia, per chi volesse tentare il tutto e per tutto, cercando dei numeri fortunati o particolari, potrebbe sceglierli tra quelli estratti più frequentemente, di cui tiene conto il sito ufficiale del gioco. In particolare, per quanto riguarda la prima estrazione, il 43 occupa la prima posizione con ben 14 presenze negli ultimi 365 giorni. Segue, invece, il 14 che si è fatto vedere 12 volte, e che si piazza appena sopra al 50, al 48 a al 30, che hanno presenziato ad 11 estrazioni! Per quanto, invece, riguarda i numeri fortunati dell’Extra Million Day, al primo posto con 20 presenze, si trova il 41, seguito a leggera distanza dal 12 con le sue 15 estrazioni centrate. Terzo posto per il 37, presente 13 volte, ed ultime due posizioni al 38 e al 31, entrambi estratti 12 volte.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

1 – 19 – 24 – 31 – 32

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 12 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

7 – 11 – 22 – 44 – 54

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

2 – 26 – 43 – 50 – 54

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 12 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

17 – 28 – 34 – 40 – 47

