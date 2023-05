Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti del 13 maggio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: L’ESTRAZIONE ODIERNA

Le estrazioni del Million Day e dell’Extra Million Day ci saranno anche oggi, sabato 13 maggio. Quali saranno i numeri fortunati che porteranno alla vincita di un milione di euro? Ricordiamo che per partecipare basterà scegliere i 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. Se se ne indovinano cinque, si porterà a casa il massimo della posta in palio, ovvero un milione di euro. Ricordiamo che si potrà partecipare anche all’Extra Million Day, un concorso aggiuntivo al quale invece si gioca scegliendo altri cinque numeri e vincere fino a 100.000 euro. Una volta dopo le estrazioni, si potranno controllare i numeri sul sito dedicato al concorso e inserire il numero della propria giocata.

ESTRAZIONE MILLION DAY: VINCITE MILIONARIE

Il Million Day dà la possibilità di vincere fino a un milione di euro oltre alle cifre messe in palio dall’Extra Million Day. Nella giornata di ieri, 12 maggio, nessuno ha vinto la maxi cifra ma sono tante le persone che cercano di ottenere la somma, che l’ultima volta è stata portata a casa il 28 aprile a Ischia, in provincia di Napoli. Il 18 aprile invece era stata un giocatore di Gagliole (MC) ad avere indovinato i numeri del Million Day e aveva portato a casa la somma. Ancora prima, il 16 aprile era stato un giocatore di Casagiove (CE) il fortunato. E ancora Il 14 aprile la Dea bendata aveva baciato un giocatore di Montescaglioso (MT). Il 7 aprile era stato uno di Pechino, in provincia di Siracusa, a vincere.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 v MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

5 – 16 – 25 – 30 – 37

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 13 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

2 – 14 – 19 – 31 – 44

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 13 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

