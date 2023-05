Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti del 15 maggio

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: L’ESTRAZIONE ODIERNA

È arrivata l’ora di un nuovo appuntamento con il Million Day e l’Extra Million Day. Le estrazioni sono infatti quotidiane, dunque anche oggi, lunedì 15 maggio, siamo pronti a scoprire quali saranno i numeri fortunati che porteranno alla vincita di un milione di euro. Partecipare al concorso è molto semplice: basterà scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. Se se ne indovinano cinque, si porterà a casa un milione di euro. C’è poi la possibilità di partecipare all’Extra Million Day, un concorso aggiuntivo al quale giocare scegliendo cinque numeri per vincere fino a 100.000 euro. Per controllare se si è tra i vincitori, basta inserire il numero della schedina sul sito o recarsi in ricevitoria.

ESTRAZIONE MILLION DAY: CHE VINCITE!

Come ogni giorno, il Million Day dà la possibilità di vincere fino a un milione di euro. In più, ricordiamo che il gioco dell’Extra Million Day permette di aggiungere una somma importante, fino a 100.000 euro. È ormai quasi un mese, però, che nessun giocatore centra i cinque numeri portando a casa un milione di euro: neppure ieri, infatti, qualcuno ha ottenuto il milione in palio. L’ultima maxi vittoria, infatti, è avvenuta lo scorso 28 aprile a Ischia, in provincia di Napoli. La precedente era stata dieci giorni prima, il 18 aprile, a Gagliole (MC). E ancora, aveva indovinato i numeri portando a casa un milione di euro un giocatore di Casagiove (CE) il 16 aprile. Il 14 aprile invece la Dea bendata aveva baciato un giocatore di Montescaglioso (MT). Il 7 aprile il fortunato era stato uno di Pechino, in provincia di Siracusa.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

6 – 11 – 13 – 14 – 19

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 15 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

7 – 9 – 17 – 36 – 49

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 15 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

