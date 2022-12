Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi 6 dicembre 2022

LE ULTIME VINCITE DEL MILLION DAY A QUANDO RISALGONO?

Come d’abitudine, alle 20:30 verrà fatta la quotidiana estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, per questa giornata di martedì 6 dicembre. Il concorso a premi potrebbe portare nelle tasche di un fortunato scommettitore l’impressionante cifra di 1 milione di euro, che potrebbe dare una significativa svolta alla sua vita. Le ultime vittorie milionarie che la Dea Bendata ha garantito sono state registrate a Basiglio (Milano), il 20 novembre, mentre i 100mila euro dell’Extra sono stati vinti l’ultima volta il 13 novembre.

MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi, lunedì 5 dicembre 2022

Per chiunque fosse attirato dall’idea di poter vincere fino ad 1 milione di euro, ma non fosse pratico con questa tipologia di giochi, ricordiamo che partecipare è facilissimo, oltre a non richiedere nessun tipo di abilità, ma solo tanta fortuna. Per giocare basterà piazzare una scommessa dal valore di 1 euro, scegliendo cinque numeri compresi tra l’1 e il 55, attendendo poi le 20:30 e l’annuncio dei numeri vincenti. Inoltre, si può giocare sia da casa che di persona, recandosi in una ricevitoria Sisal, oppure collegandosi al portale online dedicato, o ancora scaricando l’app dedicata MyLotteries sul proprio cellulare.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Scopri l'estrazione di oggi 4 dicembre 2022

MILLION DAY: QUALI SONO LE MODALITÀ DI GIOCO

Insomma, cerchiamo di capire un po’ meglio come si possa fare per giocare al Million Day e alla sua versione Extra. In linea di massima, basta scegliere i propri 5 numeri fortunati, piazzando la scommessa al costo di 1 euro ed aspettare l’estrazione per scoprire se si è diventati milionari. Tuttavia, non è l’unica modalità di gioco permessa ma ne sono prevista altre due che vanno incontro a tutti quei possibili giocatori indecisi sulle cinquine, oppure che vogliono massimizzare le possibilità di vincere un premio.

Oltre alla giocata singola del Million Day, chiunque potrà optare anche per la giocata plurima, che permette di scegliere più di una serie di cinque numeri, sempre al costo di 1 euro l’una. Vi è anche la giocata sistemistica, che prevede la possibilità di scommettere su un minimo di 6 ed un massimo di 9 numeri, scegliendo poi se processare l’estrazione con sistema integrale (che sviluppa tutte le possibili giocate), oppure ridotto (che sviluppa solamente parte delle possibili giocate singole). Infine, giocare alla versione Extra del Million Day è completamente gratuito e avviene automaticamente semplicemente giocando alla versione classica, utilizzando la stessa cinquina.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 3 dicembre 2022

NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Comprese le possibilità modalità di gioco del Million Day e della sua controparte Extra, qualche giocatore potrebbe chiedersi se ci siano dei numeri fortunati o sfortunati, per dargli una qualche indicazione su cosa puntare. Nell’ambito del Million Day classico, il numero più fortunato è il 9, presente il 46 estrazioni (su 50 considerate). Seguono: il 53, il 30 (entrambi con 40 presenze), il 52 e il 2 (41 presenze l’uno). I meno fortunati, invece, sono il 20 (42 assenze), il 44 (40), il 24 (32 estrazioni), l’8 (31 mancanze) e il 38 (con 30 assenze).

Nell’ambito della versione Extra del Million Day, invece, i numeri fortunati sono leggermente diversi perché, lo ricordiamo, la seconda estrazione viene fatta escludendo i primi 5 numeri usciti. Il più fortunato è il 32 con le sue 36 presenze. Seguono: il 5 (35 presenze), il 44, il 19 (entrambi 33 estrazioni) e il 46 (31). Invece, i numeri sfortunati vedono al primo posto il 12 con 54 assenze, e seguono il 31 (47), il 29 (35 estrazioni), il 9 (31 assenze) e il 35 (mancante 27 volte).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 6 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA