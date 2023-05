Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 7 maggio 2023

Ultimo appuntamento della settimana con la nuova estrazione dei numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay di oggi, domenica 7 maggio 2023! Stiamo per scoprire se oggi sarà incoronato un nuovo vincitore del mega premio da un milione di euro, o se qualcuno riuscirà a mettere le mani sulle vincite intermedie previste dal gioco.

Ogni giorno c’è infatti la possibilità di accedere a una varietà di premi intermedi, che possono essere una gradita consolazione in attesa di agguantare l’ambitissimo milione di euro. Nel Million Day con due dei cinque numeri fortunati potete recuperare un premio pari a due euro. Se riuscite a centrare tre numeri vi aggiudicate cinquanta euro, mentre con quattro numeri il premio è di mille euro. Con tutti e cinque i numeri si accede alla sospirata vincita da un milione di euro. La variante di gioco Extra MillionDay presenta un meccanismo simile: ecco quindi che con due numeri incassate quattro euro, con tre numeri cento euro e con quattro numeri portate a casa mille euro. Indovinando tutti e cinque gli “extra” numeri mettete le mani su una cifra pari a centomila euro.

MILLION DAY: ESTRAZIONE DI OGGI, DOMENICA 7 MAGGIO 2023

Torna il doppio appuntamento per l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, domenica 7 maggio 2023! Le giocate sono al momento ferme in vista del sorteggio serale, quindi è arrivato il momento di scoprire che cosa ha in serbo per voi la Dea Bendata.

Come sempre, il nostro suggerimento è di effettuare il controllo della vostra schedina in un luogo tranquillo, magari con l’aiuto della ricevitoria di fiducia, perché la distrazione e la fretta possono rischiare di farvi perdere eventuali premi in denaro, soprattutto quelli intermedi. Consigliamo anche di ricorrere ai canali ufficiali per fugare ogni dubbio sull’esito della vostra giocata: a questo scopo potete visitare il sito del Million Day, l’App MyLotteries, il portale istituzionale dell’Agenzia Dogane e Monopoli e anche la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

I NUMERI FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Manca davvero pochissimo al momento che vedrà entrare in scena la seconda estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, domenica 7 maggio 2023. È quindi arrivato il momento migliore per capire quali sono i numeri potenzialmente più interessanti oppure rischiosi, in modo da poter calcolare al meglio le combinazioni su cui puntare nelle prossime giocate.

Esaminiamo insieme la classifica dei numeri frequenti, calcolati sulla base degli ultimi 365 giorni. Nel Million Day troviamo il 26 e il 28 che finora hanno collezionato 10 estrazioni a testa, mentre il 14, il 48 e il 50 sfoggiano 11 presenze. Analizzando la variante di gioco Extra MillionDay segnaliamo il 28 e il 37 che segnano 11 serate a testa, mentre l’8 esibisce partecipazioni a 12 turni, il 12 rimonta con 14 estrazioni e il 41 domina la top five con 17 presenze.

I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Vediamo adesso quali sono i numeri ritardatari, quelli che solitamente potrebbero dimostrarsi più rischiosi su cui scommettere ma che è comunque importante tenere sotto controllo. Dalle statistiche ufficiali, scopriamo che nel Million Day il 27 e il 55 mancano da 28 serate, il 44 da 30 estrazioni, il 21 da 36 sorteggi e il 16 segna il record di 45 assenze.

Per quanto riguarda i grandi assenti dell’Extra MillionDay, gli scommettitori sono particolarmente attenti alle mosse del 23 con 22 assenze, del 10 che manca da 23 turni, del 15 che non risponde a 34 appelli, dell’11 che sembra imprendibile da 47 serate e infine del 55 che segna 57 assenze.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COME SI GIOCA

Quali sono regole e modalità di gioco per Million Day ed Extra MillionDay? Innanzitutto, le basi: per partecipare dovete recarvi in ricevitoria oppure compilare la schedina online, riempiendola con dei numeri compresi tra 1 e 55, e scegliendo tra diversi sistemi di gioco. Partecipando con la giocata singola potete puntare su una cinquina completa, con la plurima su più di una cinquina (fino a un massimo di 10) mentre i sistemi integrale e ridotto vi permettono di combinare dai 6 ai 9 numeri.

La variante di gioco Extra MillionDay prevede un’estrazione separata che avviene subito dopo quella principale. Si tratta di una seconda opportunità perché prende in considerazione i 50 numeri rimanenti, da cui ne saranno pescati 5. I premi dell’Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al Million Day.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

9 – 23 – 27 – 31 – 35

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 7 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

3 – 11 – 19 – 28 – 41

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

2 – 9 – 14 – 42 – 44

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 7 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

12 – 19 – 31 – 38 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











