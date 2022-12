Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 13 dicembre 2022: le cinquine

Eccoci arrivati anche oggi, martedì 13 dicembre, alle 20:30, orario che segna l’estrazione delle cinquine vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay! A breve, dunque, sapremo se qualche fortunato giocatore potrà portarsi a casa le impressionanti cifre di 1 milione o 100 mila euro, un bellissimo regale di Natale. Ricordiamo, a tal proposito, che è sempre importante verificare con cura di non aver vinto, controllando le cinquine estratte da diverse fonti.

Oltre che su questo sito, ilSussidiario.net, gli esiti delle estrazioni possono essere controllati anche sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli, oppure sull’app MyLotteries o sul sito ufficiale del gioco. Similmente, anche in ricevitoria vengono mostrati i numeri estratti, oppure alla pagina 782 del Mediavideo Mediaset. Ma ora scopriamo subito quali sono le cinquine vincenti di oggi per il Million Day e l’Extra MillionDay!

PREMI IN PALIO NEL MILLION DAY? ECCO QUALI SONO

Nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay è importante sottolineare che i montepremi massimi in palio sono solamente uno dei premi disponibili per i giocatori, che possono portarsi a casa dei piccoli gruzzoletti anche indovinando solamente parte della cinquina estratta. Vale la pena ricordare che nel Million Day, indovinando tutti e cinque i numeri, si porta a casa il premio massimo da 1 milione di euro, che nella versione Extra scende a 100 mila euro, comunque appetibili. Per chi indovinasse quattro numeri della cinquina (non in ordine di estrazione, ovviamente) si porterà a casa per entrambe le estrazioni 1.000 euro. 50 euro spettano a chi indovina 3 numeri nel Million classico, mentre nell’Extra aumentano a 100 euro. Infine, c’è anche un piccolo premio di consolazione per chi indovina 2 numeri, ovvero rispettivamente 2 e 4 euro per le due versioni del gioco.

MILLION DAY: ULTIME VITTORIE

Cresce l’attesa per l’estrazione odierna del Million Day e dell’Extra MillionDay con la Dea Bendata che potrebbe decidere di rendere la festa di Santa Lucia più lieta per qualche fortunato giocatore, garantendogli l’impressionante cifra di 1 milione di euro. Potrebbe trattarsi di un’occasione ottima per svoltare completamente le feste natalizie, ma ricordiamo che bisognerà attendere pazientemente fino alle 20:30 prima di scoprire quali cinquine sono vincenti oggi, martedì 13 dicembre.

Nel frattempo, le ultime vittorie registrate del sistema del Million Day e dell’Extra MillionDay sono state parecchie tra novembre e dicembre. Nel gioco classico è stato vinto il fatidico milione ben due volte a novembre, il 13 da Quarto in provincia di Napoli e il 20 da Basiglio, in provincia di Milano. Mentre nell’estrazione Extra è stato vinto il premio massimo in palio, 100mila euro, il 6 dicembre da Modena, mentre precedentemente era stato vinto l’ultima volta il 13 novembre. Per chi se lo stesse chiedendo, giocare al Million Day è semplicissimo e costa appena 1 euro, permettendo di partecipare con una singola scommessa ad entrambe le estrazioni, raddoppiando di fatto le possibilità di vincita.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Insomma, partecipare al Million Day e all’Extra MillionDay è facilissimo e la scommessa minima costa 1 euro. Si dovrà scegliere la propria cinquina vincente, decidendo poi se giocare online, semplicemente collegandosi al sito ufficiale del gioco o con l’app MyLotteries, oppure recarsi in una qualsiasi ricevitoria Sisal abilitata. Infine, si dovranno attendere le 20:30 per conoscere le cinquine vincenti, e dalle 20:45 si potranno piazzare nuovamente le scommesse per le estrazioni di domani.

Per giocare al Million Day e all’Extra MillionDay, inoltre, si possono scegliere tre modalità di gioco distinte. Quella classica, definita singola, prevede di puntare appunto 1 euro su una singola serie di 5 numeri compresi tra 1 e 55. Vi è anche la giocata plurima, per tutti i giocatori indecisi che non riescono a scegliere una sola serie di cinquine e vogliono scommettere su tutte, sempre al costo di 1 euro l’una. Infine, c’è la giocata sistemistica che prevede la possibilità di scegliere tra 6 e 9 numeri, massimizzando le possibilità di vincita, ma accontentandosi di premi leggermente più bassi. Scommettere in una qualsiasi modalità permette di accedere gratuitamente all’estrazione Extra, che avviene subito dopo la prima, escludendo i primi 5 numeri estratti.

MILLION DAY: NUMERI FORTUNATI E SFORTUNATI

Potrebbe darsi che qualche nuovo possibile giocatore del Million Day e dell’Extra MillionDay si stia chiedendo se ci siano dei numeri fortunati, oppure sfortunati, per avere un’indicazione generale su quali scegliere per la scommessa. I numeri fortunati del Million Day vedono in prima posizione il 9 con 46 presenze (su 50 estrazioni), seguito da: 30 (42 estrazioni), 53, 2 (entrambi 41 presenze) e 20 (con 40 estrazioni). Mentre nella versione Extra si giocano la prima posizione il 32 e il 5 (entrambi 37 presenze) seguiti a pari merito da 44, 19 e 7 (tutti e tre 33 presenze).

Similmente, sul portale dedicato al Million Day si possono trovare anche i numeri meno fortunati, chiamati ritardari perché estratti poco frequentemente. Nel gioco classico il meno fortunato è il 44 con 47 assenze, seguito da: 24 (39), 33 (32 assenze), 12 e 1 (entrambi 30 estrazioni). Nella versione Extra del gioco, invece, il più sfortunato è il 29 con 42 assenze, seguito da 54 (28 assenze), 21, 3 (entrambi 27) e 13 con 25 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 DICEMBRE 2022

17 – 42 – 49 – 53 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 13 DICEMBRE 2022

1 – 14 – 40 – 47 – 51

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











