Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi, 14 gennaio 2023

Non è stato ancora distribuito il primo milione di euro del nuovo anno e i giocatori del Million Day e dell’Extra MillionDay attendono con ansia il palesarsi dei numeri vincenti dell’estrazione di oggi, sabato 14 gennaio 2023, data in cui tale digiuno potrebbe essere finalmente interrotto. Infatti, sin qui il 2023 non ha incoronato alcun vincitore, se si escludono da questa statistica i 100mila euro vinti a Rivoli, in provincia di Torino. Proprio nella medesima area geografica (a Rivalta di Torino), sabato 31 dicembre un giocatore riuscì a conquistare 1 milione di euro al Million Day, grazie a una giocata plurima: si è trattato dell’ultimo milione di euro fin qui assegnato mediante tale lotteria.

C’è poi anche l’Extra MillionDay, a cui si può accedere in totale scioltezza; in tal senso, infatti, il Million Day regala l’opportunità di concorrere anche all’estrazione successiva, quella dell’Extra MillionDay, la cui combinazione vincente sarà formata, naturalmente, dai restanti 50 numeri non estratti. Ammessi in totale tre tipi di giocata: la singola, la plurima e la sistemistica. Il termine ultimo per eseguire la propria scommessa coincide con le 20.20, masi potrà giocare di nuovo dalle 20.35 (per il concorso del giorno successivo).

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

La classifica dei numeri ritardatari del Million Day potrebbe fornire indicazioni a dir poco fondamentali per compilare la propria bolletta e riuscire clamorosamente a intercettare nella sua interezza la cinquina vincente del giorno. A fronte di una simile premessa, vale la pena leggerla direttamente con voi lettori, scoprendo che nella top five dei ritardatari al primo posto vi è il 32, latitante da 47 estrazioni. In seconda posizione c’è il 40, che ha sin qui accumulato 38 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 43 (33), seguito dal 55 (27) e, infine, dall’11 (23).

Scorrendo invece le statistiche inerenti ai numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, emerge la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice si trova il 38 (43 turni di ritardo). Dalla seconda piazza in poi, troviamo il 34 (38 assenze), il 39 (32) e, infine, il tandem costituito dal 40 e dal 41 (rispettivamente a quota 31 e 30 latitanze). Qualcuno di questi numeri sarà sorteggiato proprio oggi? Tra non molto avremo modo di darvi una risposta certa…

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

Peraltro, anche la graduatoria dei numeri frequenti del Million Day contiene al suo interno spunti atti a consentire di intercettare i cinque numeri vincenti di oggi. Approfondiamo pertanto la questione, dedicandoci a una sua rapida lettura, al termine della quale risulta occupare il primo posto della classifica il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 45. Alle sue spalle, poi, si fanno strada il 26 (43) e l’accoppiata a cui danno vita il 53 e il 20 (41), tallonati dal 52 (40).

Per ciò che concerne i numeri frequenti dell’Extra MillionDay, in cima alla graduatoria si ergono il 5 (40 estrazioni), tallonato dal 32 e dal 7 (38), dal 46 (37) e, da ultimo, dal 22 (36). Ora, tutto ciò che resta da fare è aspettare che sul quadrante dell’orologio le lancette segnino le 20.30: sarà allora, infatti, che si capirà se le gerarchie che vi abbiamo appena descritto qui sopra non subiranno variazione alcuna o se, per contro, saranno sottoposte a ribaltoni in tal senso.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 GENNAIO 2023

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 14 GENNAIO 2023

