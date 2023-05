Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi 22 maggio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: L’ESTRAZIONE ODIERNA

Nuovo appuntamento con l’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, che come sempre è quotidiana con un doppio appuntamento alle 13 e poi alle 20.30. Per partecipare al concorso basterà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e inoltrarla attraverso il sito internet oppure recandosi in ricevitoria. La giocata può essere di tipo semplice ma esiste anche quella plurima o sistemica. C’è poi anche un concorso aggiuntivo, con l’estrazione dell’Extra Million Day che viene effettuata oltre quella principale sui 50 numeri rimanenti. Anche qui gli estratti sono cinque.

ESTRAZIONE MILLION DAY: VINCITE MILIONARIE

Il Million Day è tornato a regalare una vittoria milionaria nell’estrazione del 18 maggio. Dopo quasi un mese di assenza, infatti, ecco che un fortunato giocatore ha centrato i cinque numeri, ottenendo la massima posta in palio. Nell’estrazione di ieri, 21 maggio, nessuno invece è riuscito ad ottenere un milione di euro. Prima del 18 maggio, l’ultima vittoria milionaria era stata il 28 aprile a Ischia, in provincia di Napoli. Prima ancora, il 18 aprile era stato un giocatore di Gagliole (MC) ad avere indovinato i numeri del Million Day . Il 16 aprile la fortuna aveva toccato un giocatore di Casagiove (CE) e il 14 aprile un giocatore di Montescaglioso (MT). Il 7 aprile fortunata Pechino in provincia di Siracusa.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

