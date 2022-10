Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi, 31 ottobre

MILLION DAY: OGGI LA VINCITA MILIONARIA?

Come d’abitudine, anche nella giornata di oggi, lunedì 31 ottobre, assisteremo ad una nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay che potrebbe fruttare a qualche fortunato scommettitore l’impressionante cifra di 1 milione di euro. da più di un mese, ormai, la Dea Bendata non premia nessuno con il milione, ed infatti l’ultima vittoria milionaria risale al 12 settembre, da Roma. Tuttavia, il 24 ottobre un giocatore di Palermo è riuscito ad accaparrarsi 100mila euro.

Ricordiamo, infatti, che nel Million Day e nell’Extra MillionDay il premio da un milione rappresenta solamente la più alta delle vincite, ma i premi sono parecchi e spettano a tutti i giocatori che indovinano almeno 2 numeri della cinquina. Chiunque voglia giocare, infine, potrà farlo con tre modalità diverse: la singola, che con 1 euro permette di scommettere su 5 numeri; la plurima, che sempre al costo di 1 euro l’una permette di scommettere su più di una cinquina; la giocata sistemistica che permette di scommettere su una serie compresa tra 6 e 9 numeri, sempre ad 1 euro. L’estrazione del Million Day viene fatta ogni giorno alle 20:30, seguita subito dall’estrazione Extra.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è veramente facilissimo ed anche alla portata di chiunque non abbia mai giocato ad altri giochi simili. In generale, chiunque decida di tentare la fortuna potrà farlo tramite diverse modalità. Si può, infatti, giocare online collegandosi al portale dedicato al gioco, oppure si può decidere di giocare in una qualsiasi delle ricevitorie abilitate il cui elenco si può trovare sul sito del Million Day. Inoltre, qualsiasi scommessa darà automaticamente accesso, gratuitamente, anche all’estrazione Extra.

Esistono tre tipi di giocata per il Million Day che possono essere scelti dai giocatori. La giocata classica è quella singola, che al costo di 1 euro permette di scegliere 5 numeri tra 1 e 55 su cui scommettere. Chi non riuscisse a scegliere la cinquina su cui scommettere, può sempre optare per la giocata plurima, che sempre al costo di 1 euro l’una permette di scegliere diverse sequenze su cui puntare. Infine, la giocata sistemistica presuppone una scelta di un minimo di 6 e un massimo di 9 numeri, scegliendo poi se sviluppare le combinazioni con il sistema integrale o ridotto.

MILLION DAY: SCOPRI QUANTO SI VINCE

Infine, per i nuovi possibili giocatori del Million Day e dell’Extra MillionDay potrebbe essere importante anche definire quali siano, nel dettaglio, i possibili premi del gioco. Questi variano in base al fatto che si tratti della prima estrazione, oppure di quella extra. Nel primo caso, il montepremi massimo ammonta ad 1 milione, che spetta a chi indovina 5 numeri su 5. Per chi ne indovina 4, la vittoria ammonta a 1.000 euro, che scendono a 50 nel caso se ne indovinino 3. Infine, chi indovina 2 riceve un premio di consolazione di 2 euro.

Nell’Extra MillionDay, invece, i premi cambiano leggermente e, lo ricordiamo ancora, accedere alla seconda estrazione è completamente gratuito perché, appunto, si tratta di un concorso extra che estrae una seconda cinquina, escludendo i primi 5 numeri estratti. Il montepremi per aver indovinato i cinque numeri, in questo caso, è di 100mila euro. Con 4 numeri indovinati si vincono, invece, 1.000 euro, che scendono a 100 per chi indovina 3 numeri. Il premio di consolazione, infine, è di 4 euro. I premi, però, vanno ancora decurtati dell’8% al netto del prelievo.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 31 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 31 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

