Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi, lunedì 6 marzo 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Manca sempre meno all’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, lunedì 6 marzo 2023, iniziando così un’altra settimana all’insegna della caccia al premio da un milione di euro. I giocatori più incalliti non potranno perdere l’opportunità per riepilogare le statistiche di gioco e capire quali numeri potrebbero essere più favorevoli oppure svantaggiosi rispetto ad altri.

A questo proposito, vediamo subito quali sono i numeri frequenti, vale a dire quelli estratti più spesso nelle ultime cinquanta serate. Partiamo dal MillionDay, che vede in classifica il 30 e il 34 con 40 presenze ciascuno, la coppia 26 e 53 con 41 sorteggi a testa e il 9, che si conferma in testa alla top five con ben 47 estrazioni alle spalle. proseguendo con l’Extra MillionDay, incontriamo a parimerito il 5, il 7, il 19 e il 22 con 42 presenze ciascuno, mentre in cima svetta il 46 con 44 estrazioni.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Le scommesse per il Million Day e l’Extra MillionDay resteranno aperte fino alle 20.20 di stasera, orario oltre il quale non sarà più possibile giocare per permettere l’estrazione dei numeri vincenti alle 20.30. Cinque minuti dopo la caccia al milione riprenderà in vista del sorteggio di domani.

Fatta questa premessa, vediamo subito i numeri ritardatari del gioco. Nel MillionDay segnaliamo il 19 con 24 assenze, il 2 che manca da 27 serate, il 33 con 34 assenze, il 4 che ha già collezionato 36 assenze e il 37 che manca da 57 turni. Per quanto riguarda la variante di gioco Extra MillionDay abbiamo il 9 con 25 assenze, il 36 con 30 mancate estrazioni, il 2 che latita da 31 sorteggi, il 45 con le sue 34 assenze e il 32 che ha saltato le ultime 37 serate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 6 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

