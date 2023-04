Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti, sabato 22 aprile 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: L’ESTRAZIONE ODIERNA

Comincia una nuova giornata con le estrazioni del Million Day e dell’Extra Million Day, ormai un doppio appuntamento per i giocatori. Ricordiamo che la prima estrazione c’è alle 13 mentre la seconda alle ore 20.30. Il concorso quotidiano dà la possibilità di vincere fino a un milione di euro, come accade spesso a fortunati scommettitori e come è successo 252 dal lancio del concorso quotidiano, ormai addirittura doppio.

Il gioco, dunque, dà la possibilità di vincere un milione di euro: chi indovina i cinque numeri fortunati, infatti, porterà a casa la maxi cifra. Non si tratta però dell’unico premio a disposizione: si vince infatti già indovinando due numeri, con somme a salire quanti più numeri vengono centrati. Ci sono poi premi importanti anche per il concorso “aggiuntivo” dell’Extra MillionDay, che mette in palio fino a centomila euro per chi indovina i cinque numeri. Per l’Extra, i premi sono leggermente più bassi rispetto al concorso principale.

ESTRAZIONE MILLION DAY: VINCITE MILIONARIE

Come ogni giorno, la speranza è sempre quella che qualche fortunato vincitore riesca ad agguantare la vittoria di un milione di euro, indovinando i cinque numeri fortunati al Million Day? Ma come è andata nella giornata di ieri, venerdì 21 aprile? Nessuno, ieri, ha portato a casa un milione. Solo pochi giorni fa, però, un fortunato vincitore ha ottenuto la maxi cifra a Gagliole (MC): è avvenuto nella giornata di martedì 18 aprile, con l’estrazione delle 13 del Million Day. Sono addirittura 252 le vittorie milionarie da quando il gioco è stato lanciato.

Il 16 aprile, invece, a Casagiove (CE) era capitata la fortunatissima vincita per un giocatore, che era riuscito a portare a casa un milione di euro. Ancora due giorni prima, un milione di euro era stato vinto da un fortunato di Montescaglioso (MT). Una settimana prima, il 7 aprile, a Pachino, (SR) la Dea Bendata aveva scelto un giocatore per regalargli un milione di euro.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 APRILE 2023 DELLE ORE 13

11 – 27 – 47 – 54 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 22 APRILE 2023 DELLE ORE 13

1 – 19 – 28 – 38 – 45

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 22 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

