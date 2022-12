Million Day ed Extra MillionDay: estrazione oggi/ Numeri vincenti del 31 dicembre

MILLION DAY: LE ULTIME VITTORIE DEL 2022

Atteso l’appuntamento odierno con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay che nell’ultima giornata di questo 2022 potrebbe regalare a qualche fortunato giocatore fino ad 1 milione di euro. Bisognerà, tuttavia, attendere fino alle 20:30, orario in cui ogni giorno viene fatta la prima estrazione ed alla quale segue quella della versione Extra del gioco. Subito dopo, infine, si potranno piazzare le nuove scommesse per la prima estrazione del 2023.

Mentre aspettiamo che arrivi l’orario giusto per l’estrazione del Million Day, ricordiamo che giocare è semplicissimo e costa appena 1 euro, mentre le vittorie nel corso di dicembre non sono certamente mancate, con la Dea Bendata che sembra essere stata generosissima. L’ultima vittoria milionaria risale al 16 dicembre ed è stata assegnata ad un giocatore di Massafra, in provincia di Taranto. Prima di questa, invece, si sono registrate altre 4 vittorie. La prima a Savona, appena due giorni prima, il 14 dicembre, mentre il 9 è stata segnata una fantastica tripletta, con due giocatori di Roma ed uno di Napoli che hanno vinto il milione nella stessa estrazione.

COME FUNZIONA IL MILLION DAY

Giocare al Million Day ed all’Extra MillionDay è veramente facilissimo ed anche chi non ha mai scommesso nell’ambito dei giochi a premi riuscirà senza problemi a capirne le semplicissime regole. Per giocare, infatti, basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55, al costo di 1 euro, indicandoli sulla schedina di gioco ed attendendo le 20:30 per l’estrazione. La schedina può essere compilata online, sul sito dedicato o con l’app MyLotterie, oppure anche in una qualsiasi ricevitoria Sisal.

A tutti i giocatori, o potenziali tali, del Million Day e dell’Extra MillionDay, oltre alla modalità di gioco classica, che appunto permette di indicare una sola cinquina per l’estrazione, vi sono anche altre modalità che massimizzano le possibilità di vincita. La prima è la plurima, perfetta per chi non riesce a scegliere una singola cinquina, o preferisce indicarne di più, in questo caso la scommessa costa 1 euro per ogni cinquina. Infine, per i giocatori un pochino più esperti del Million Day c’è anche la giocata sistemistica, che permette di scegliere tra i 6 e i 9 numeri, indicando il sistema con cui processare la vincita, però al costo di una leggera diminuzione dei montepremi in palio. Tutte le scommesse permettono di accedere gratuitamente ed automaticamente alla seconda estrazione, quella Extra che esclude la prima cinquina estratta.

MILLION DAY: CONSIGLI SUI NUMERI

Nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay moltissimi potenziali giocatori potrebbero chiedersi se esista una sorta di classifica dei numeri più e meno fortunati. Il sito dedicato al gioco ci viene incontro in questo e tiene conto delle statistiche sui numeri che sono usciti nelle ultime estrazioni. Nella prima estrazione, il numero più fortunato è il 9, presente in 46 estrazioni su 50, seguito da: 26 (42 presenze), 48 (41), 53 e 20, entrambi con 40 presenze. I meno fortunati, invece, sono: 32 (assente 33 volte), 21 (31), 4 (26), 40 e 38 (24 assenze l’uno). Per quanto, invece, riguarda l’estrazione Extra del Million Day, il più fortunato è il 5 con 38 presenze, seguono: 32 (37 presenze), 22, 7 (tutti e due 36 estrazioni) e 44 (34). I meno fortunati, invece, sono: 4 (36 assenze), 18 (33), 38 (29), 15 (27 estrazioni) e 34 (24 volte).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 31 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 31 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

