Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione sabato 17 settembre 2023: i numeri vincenti

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: NUMERI VINCENTI MILIONAR≤

Il Million Day torna oggi, domenica 17 settembre 2023, con una nuova estrazione che si sdoppia, perché c’è prima quella delle 13:00, poi l’appuntamento si rinnova alle 20:30. In palio c’è sempre un milione di euro, come quello vinto giovedì nel concorso serale, che ha portato a 267 le vincite milionarie dal lancio del gioco. Attenzione, però, perché ci sono anche 100mila euro in palio con l’opzione di gioco, Extra MillionDay. Ricordiamo però come si gioca, soprattutto per chi non ha confidenza con il gioco.

Cominciamo dalla giocata singola: dovete compilare una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a un euro. In alternativa, c’è la giocata plurima, che invece consente di inserire nella stessa schedina più giocate singole. La terza è la giocata sistemistica, con cui puoi scegliere da 6 a 9 numeri. In questo caso, c’è da fare un’altra scelta, tra sistema integrale e ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, il secondo sviluppa solo una parte delle possibili giocate singole. In ogni tipo di giocata è possibile anche aggiungere la nuova opzione di gioco Extra MillionDay.

I PREMI CON MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Quanto si può vincere al Million Day e ad Extra MillionDay? I premi variano in base alla quantità di numeri indovinati e giocati, che cambia a seconda della modalità di gioco scelta. Prendiamo come riferimento una giocata singola per capire la struttura dei premi del gioco principale. Col “5” si vince il premio massimo di un milione di euro. Si ottengono mille euro, invece, col “4”. Il premio scende a 50 euro col “3”. L’ultima categoria di vincita disponibile per il Million Day è il “2”, con cui invece si vincono 2 euro.

Passiamo alle quote relative ad Extra MillionDay, sempre tenendo conto come esempio di una giocata singola. Col “5” si vincono 100mila euro, il premio per il “4” invece non cambia, resta di mille euro. Quello del “3” raddoppia, in quanto si ottengono 100 euro. Infine, il premio di “consolazione” per coloro che centrano due numeri vincenti della cinquina fortunata: il premio è di quattro euro.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13.00

18 – 23 – 37 – 42 – 46

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 17 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13.00

4 – 6 – 22 – 36 – 45

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 17 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

