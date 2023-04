Million Day ed Extra MillionDay: estrazioni del 6 aprile 2023/ I numeri vincenti di oggi

MILLION DAY: ESTRAZIONE 6 APRILE 2023

Comincia un nuovo giorno e l’appuntamento con il Million Day e l’Extra MillionDay è sempre lo stesso. Ricordiamo che il concorso permette di vincere fino a un milione di euro: per farlo basterà puntare un euro e seguire poche e semplici regole. Anche in questo 6 aprile, la prima estrazione si tiene alle 13 mentre la seconda alle 20:30, come ogni giorno, con il doppio appuntamento ormai ufficiale. Si può giocare al Million Day sul sito dedicato al concorso o sull’app MyLotteries o ancora recandosi in una ricevitoria Sisal.

Sono tanti i giocatori che ogni giorno portano a casa dei prestigiosissimi premi affidandosi alla sorte e vincendo cifre importanti al Million Day. Anche in questo 2023 sono stati tanti i giocatori che hanno ottenuto premi importanti: l’ultima vincita milionaria c’è stata lunedì 3 aprile, con la seconda vincita da un milione con l’estrazione delle ore 13 del Million Day. La vittoria milionaria si è registrata a Formigine (MO). Il fortunato giocatore rientra tra le 13 vincite milionarie dall’inizio dell’anno, che sono ben 248 da quando esiste il Million Day.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME SI GIOCA

Ricordiamo che il Million Day è un gioco quotidiano che permette di vincere fino a un milione di euro. Si può giocare in abbinamento all’Extra MillionDay e si gioca semplicemente compilando l’apposita schedina online, oppure avanzando la giocata in ricevitoria. Ricordiamo che si potranno scegliere cinque numeri tra 1 e 55 e avanzare o la giocata singola, che consiste in una cinquina completa, o una giocata plurima. Esiste inoltre la giocata sistemica che permette di avanzare più volte la stessa giocata.

Giocando al Million Day esiste anche la giocata dell’Extra MillionDay, che permette di perché l’estrazione avviene subito dopo quella principale e prende in considerazione i 50 numeri rimanenti, da cui ne saranno estratti 5. I premi dell’Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al Million Day.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 APRILE 2023 DELLE ORE 13

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 6 APRILE 2023 DELLE ORE 13

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 6 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

