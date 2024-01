Million Day ed Extra MillionDay: numeri vincenti/ Estrazione di oggi, giovedì 25 gennaio 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: SCOPRI LE CINQUINE DELL’ESTRAZIONE DI OGGI GIOVEDì 25 GENNAIO 2024

L’appuntamento con il Million Day torna anche oggi, come ogni giorno, più puntuale che mai. Anche in questo giovedì 25 gennaio, con il primo mese dell’anno che si appresta a terminare, ci attendono due estrazioni: la prima è alle 13 e la seconda alle 20.30. I due appuntamenti mettono in palio ciascuno un milione di euro, come ci ricorda lo stesso nome del concorso. Per partecipare, come sempre, basta scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Su questi andrà puntato un euro: si potrà poi scegliere se avanzare una giocata semplice, plurima o sistemistica. Inoltre, è possibile giocare anche all’Extra Million Day, aggiungendo un solo euro in più. Per questo secondo concorso i numeri da scegliere sono sempre cinque e sempre compresi tra l’1 e il 55 ma i numeri vincenti saranno estratti su quelli non usciti nell’estrazione principale.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ In arrivo le nuove cinquine di oggi 24 gennaio 2024

Come abbiamo detto, al Million Day si possono vincere premi importanti che arrivano fino a un milione. Non sono però gli unici che si possono portare a casa: infatti questi partono già da due numeri indovinati. L’ultima volta che un giocatore ha portato a casa un milione di euro, è stato proprio ieri, a Roma, con l’estrazione serale. Con i numeri 11, 14, 44, 45 e 54, un fortunatissimo ha vinto un milione di euro. L’ultima volta, prima di ieri, era successo il 9 gennaio a Milano e ancora il giorno prima a Rende, a Cosenza. Cosa succederà invece oggi, in questa doppia estrazione del concorso del Million Day?

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Scopri le cinquine di oggi 23 gennaio 2024

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13

MILLION DAY: 1 – 25 – 27 – 42 – 47

EXTRA MILLION DAY: 10 – 14 – 20 – 29 – 32

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA