Million Day, estrazione 13 ottobre 2022/ Numeri vincenti: le cinquine di oggi

MILLION DAY, LA VINCITA SI AVVICINA?

Anche oggi, giovedì 13 ottobre, come ogni giorno, attendiamo pazientemente la nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay che, ricordiamolo, viene fatta ogni giorno alle 20:30. Tantissimi giocatori proveranno a vincere l’ambito premio di un milione di euro, e chissà che potrebbe essere la volta giusta in cui la Dea Bendata decide di baciare qualcuno anche in questo mese. L’ultima vincita al Million Day, infatti, risale al 12 settembre, con una scommessa piazzata da Roma, ed è quindi da un mese che nessuno vince il montepremi.

Giocare al Million Day è veramente facilissimo ed una singola scommessa da 1 euro permette anche di partecipare alla seconda estrazione, quella dell’Extra MillionDay. Inoltre, per chi non riuscisse proprio a decidere quali cinquine giocare, potrebbe anche optare per una giocata plurima, che sempre al costo di 1 euro permette di puntare su altri gruppi di 5 numeri. Infine, per i giocatori che vogliono massimizzare le possibilità di vincita, si può scegliere la giocata sistemistica, che permette di selezionare da 6 a 9 numeri per una singola scommessa.

LE REGOLE DEL MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Insomma, è probabile che qualche potenziale nuovo giocatore allettato dall’idea della possibile vincita di 1 milione di euro, si sia chiedendo quali sono le regole e le modalità per giocare al Million Day e all’Extra MillionDay. Giocare è veramente facilissimo e chiunque decida di farlo potrà recarsi, molto facilmente, in una qualsiasi ricevitoria abilitata, il cui elenco è reperibile sul sito del Million Day. Inoltre, per chi preferisse giocare da casa, potrà piazzare la sua scommessa direttamente sul portale dedicato.

Lo scommettitore dovrà selezionare almeno 5 numeri, compresi tra 1 e 55, al costo di appena 1 euro. Questa è la modalità classica, detta singola, ma si può scegliere di puntare anche su più di una cinquina, attraverso la giocata plurima, sempre al costo di 1 euro ogni 5 numeri. Infine, si può anche optare per la giocata sistemistica attraverso la quale si potranno selezionare da 6 a 9 numeri, scegliendo poi il sistema preferito (integrale o ridotto). Comunque, tutte le informazioni utili e i dettagli sulle singole modalità di gioco del Million Day possono essere reperite sul portale dedicato.

MILLION DAY: A QUANTO AMMONTA LA VINCITA

Ora rimane solamente da chiedersi un’ultima cosa fondamentale, ma quanto si vince al Million Day e all’Extra MillionDay? I premi variano in base al fatto che si giochi ad uno o all’altro e, nel secondo caso, è utile tenere a mente che si riducono i montepremi massimi, ma si alzano leggermente quelli minimi. Infatti, la somma di 1 milione di euro è solamente il più alto dei montepremi raggiungibili con il Million Day e spetta ai giocatori che riescono ad indovinare tutti e 5 i numeri estratti. Indovinandone quattro, invece, si possono vincere mille euro, che scendono ulteriormente a 50 nel caso se ne indovinassero 3. Infine, per i giocatori che indovinano solamente 2 numeri, la vittoria è di 2 euro.

Per quanto riguarda, invece, l’Extra MillionDay, a cui si accede semplicemente giocando una cinquina al Million Day, il montepremi massimo in palio, con cinque numeri indovinati su cinque, è di 100mila euro. Mille euro, invece, saranno vinti dai giocatori che indovinano 4 numeri, e scendono ulteriormente a 100 con 3 numeri indovinati. Infine, la vincita per chi indovina 2 numeri su cinque è di 4 euro. I premi, va ricordato, sono sempre decurtati dell’8% al netto del prelievo.

