Million Day, estrazione 14 ottobre 2022/ Estrazione numeri vincenti di oggi

MILLION DAY, ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI: SARANNO QUELLI DEL PREMIO DA UN MILIONE?

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Million Day e l’Extra MillionDay. In attesa di conoscere le estrazioni di oggi e dunque i numeri vincenti, ripercorriamo quanto accaduto di recente. L’ultima vincita milionaria risale a lunedì 12 settembre. Si tratta della 26esima vittoria di un milione del 2022 ed è stata realizzata grazie ad una giocata online di 3€. Dunque, a più di un mese di distanza, la Dea Bendata è pronta a tornare per regalare un vero e proprio sogno ai giocatori. Ricordiamo che per chi gioca è importante controllare bene le estrazioni sui vari siti o sul sito ufficiale, altrimenti in ricevitoria. I numeri vincenti estratti per il Million Day e l’Extra MillionDay verranno pubblicati sia sul sito ufficiale, sia su MyLotteries e alla pagina 782 di Mediavideo. Anche noi de IlSussidiario.net pubblicheremo, non appena possibile, la cinquina vincente!

I PREMI DEL MILLION DAY: QUANTO SI VINCE?

Quali sono i Premi del Million Day? Bisognerà scegliere 5 numeri. Qualora i 5 numeri su cui si è scommesso escono effettivamente nell’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay e si rivelano quelli vincenti, la vittoria sarà di un milione di euro. Se i numeri indovinati saranno 4, al giocatore andranno 1000 euro. Si scende invece a 50 euro nel caso in cui il giocatore ne indovinasse 3. Con due numeri indovinati, la vittoria sarà di soli 2 euro. Per l’Extra MillionDay, invece, i premi sono più bassi. Con 5 numeri si vincono 100mila euro mentre con 4 numeri la vittoria scende a 1000 euro. Con 3 numeri spettano 100 euro al vincitore mentre con 2 numeri fruttano 4 euro. Ricordiamo inoltre che le vittorie devono essere decurtate dell’8% per il netto del prelievo.

COME GIOCARE AL MILLION DAY?

Come si gioca al Million Day? È possibile partecipare al gioco numerico a quota fissa in maniera veramente facile ed intuitiva. Basterà recarsi in ricevitoria o collegarsi al sito ufficiale del Million Day. Nel dettaglio, bisognerà scegliere i 5 numeri, inclusi tra l’1 e il 55. Con un euro sarà possibile giocare 5 numeri mentre aggiungendo un altro euro il sistema permetterà di scegliere un’altra cinquina. Si può effettuare la propria giocata tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, fino alle ore 20:20 e dalle ore 20:35 in poi per il giorno successivo. Le estrazioni MillionDAY ed EXTRA MillionDAY e i numeri vincenti vengono annunciati tutti i giorni alle ore 20:30 e sono visibili in ricevitoria, sul sito ufficiale MillionDAY, sull’App My Lotteries.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 14 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

