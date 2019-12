Million Day/ Estrazione 15 dicembre 2019: numeri vincenti, oggi nuovo milionario?

La grande serata del Million Day sta per cominciare. Le serate di estrazioni non si sono chiuse con quelle di ieri. La domenica c’è il gioco di Lottomatica con cui si può vincere un milione di euro. Il suo funzionamento è semplice: dovete scegliere cinque numeri da giocare, optando per quelli da 1 a 55, e poi attendere l’uscita dei numeri vincenti. Se le regole del gioco sono facili, il prezzo delle singole giocate è invece economico: è fisso a un euro. Se state trascorrendo la domenica sul divano tra una partita e l’altra e non avete voglia di alzarvi, se state ancora sistemando l’albero o invece siete in giro per gli ultimi regali da acquistare e impacchettare, non preoccupatevi. Con l’app My Lotteries potete effettuare la vostra giocata Millionday e poi dopo le 19 controllare i numeri vincenti e quindi verificare se la vostra schedina è tra quelle vincenti. Semplice no? L’ultima parola però spetta alla dea bendata…

MILLION DAY, OGGI UNA NUOVA ESTRAZIONE

Sono tanti i servizi offerti dall’app messa a disposizione per giocare al Millionday. Una volta registrati, potete giocare da mobile sfruttando le funzionalità dell’applicazione e incrementando le probabilità di vincita. Potete ad esempio consultare l’elenco dei numeri ritardatari, che trovate comunque anche presso i punti vendita autorizzati o sul sito. Ma potete anche mettere alla prova le vostre abilità di gioco inserendo uno o più numeri ritardatari, provando dunque a vincere con una sequenza difficile. Potrebbe rivelarsi una giocata soddisfacente… Ma sull’app è presente anche l’archivio delle vincite Millionday, utile per avere un quadro completo dei numeri vincenti estratti. Potreste indovinare quali sono i più frequenti e valutare quelli che si fanno attendere. Si tratta di uno storico di estrazioni per capire come è andata nel corso della settimana. Poi dovreste focalizzarvi sul presente e sull’estrazione di oggi di Million Day.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 15 DICEMBRE 2019

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



