Million Day/ Estrazione 15 settembre 2023: i numeri vincenti

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: VERSO I NUMERI VINCENTI

Anche oggi, venerdì 15 settembre 2023, è il momento delle estrazioni quotidiane del Million Day e del concorso dell’Extra Million Day, gioco aggiuntivo al quale si può giocare puntando solamente un altro euro. Sono due le estrazioni: la prima è alle 13.00 mentre l’altra arriverà alle 20.30. Per giocare, le regole sono poche e molto semplici: vanno scelti cinque numeri, compresi tra l’1 e il 55. Si cercherà, ovviamente, di far coincidere i propri numeri con quelli che la Dea Bendata estrarrà in una delle due estrazioni, che come abbiamo già ricordato sono una alle 13 e una alle 20.30.

Estrazione Million Day/ I numeri vincenti delle cinquine di oggi giovedì 14 settembre 2023:

I fortunati che riescono ad indovinare i cinque numeri porteranno a casa 1 milione di euro, premio massimo al Million Day. Sono invece 100 mila euro quelli in palio per il concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day. Ricordiamo, infine, che è possibile giocare in ricevitoria oppure comodamente online tramite la giocata singola, giocata plurima e giocata sistemistica.

Million Day, i numeri vincenti/ Estrazione di oggi 13 settembre 2023: quali sono le cinquine?

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: VINCITE MILIONARIE

Andiamo adesso a vedere le ultime vincite milionarie al Million Day, gioco prestigioso che con un solo euro dà la possibilità di portare a casa addirittura un milione. Le categorie di vincite, infatti, sono varie: è possibile portare a casa diverse somme ma quella massima è appunto quella a sei cifre. L’ultima vittoria milionaria è avvenuta a Roma, con una giocata online, il primo del mese, con i numeri 34, 40, 46, 49 e 54. Ad agosto invece ha vinto un solo giocatore a Sirmione, in provincia di Brescia. Il precedente vincitore c’era stato a Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, un mese prima esatto. Sempre a luglio fortunate le città di Aradeo (Lecce), Roma e Milano. Tre i vincitori di giugno, due di maggio e addirittura sei quelli di aprile. A settembre, invece, al momento c’è stata solo una maxi vincita.

Million Day/ Estrazione dei numeri vincenti di oggi 12 settembre 2023: le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

17 – 18 – 22 – 46 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

6 – 25 – 27 – 33 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

–



(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA