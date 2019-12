MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 17 dicembre 2019: la cinquina vincente

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 17 DICEMBRE 2019

3,2,1…. boom, eccoli qui i numeri vincenti del Million Day. Anche oggi si è appena registrata la nuova estrazione che ha portato alla cinquina vincente riportati qui a fondo articolo. Cinque numeri vincenti, fortunati, “speranze” per tanti giocatori sparsi in mezza Italia che sotto le Feste si attendono un regalino milionario tutt’altro che da disdegnare. L’unica cosa da fare ora è la fase decisiva di “controllo”: con la schedina in mano, ora serve guardare la combinazione in fondo alla pagina, sperando possa aver regalato almeno uno dei primi premi a quota fissa. Se non avete modo di controllare direttamente in ricevitoria quali sono stati i numeri appena estratti, potrete come sempre scaricare la comoda app gratuita per dispositivi iOS e Android, My Lotteries di cui già vi abbiamo parlato in queste settimane. Con quella è possibile effettuare tutte le verifiche necessarie ad accertarsi se si è tra i fortunatissimi vincitori del primo premio da un milione di euro! Ricordiamo che prima dell’ultima estrazione di oggi, le ultime due vincite milionarie sono state centrate proprio con le giocate sull’App, domenica 8 dicembre, e hanno portato a 92 i colpi milionari dal lancio del gioco.

MILLION DAY, ATTESA PER I NUMERI VINCENTI

L’estrazione del Million Day, come al solito alle 19 anche in questo freddo mercoledì di metà dicembre, può regalare anche oggi la possibilità di un regalo “cospicuo” chissà magari per qualcuno di voi! Un milione di euro, i numeri vincenti giusti e il gioco è fatto: il Million Day da mesi ormai regala la possibilità di una vita non certo “risolta” ma sicuramente rinfrancata dalla cifra in conto corrente che ognuno vorrebbe avere almeno una volta nella vita. Da quando comunque è stato lanciato, cioè nel febbraio 2018, questo gioco ha distribuito tante vincite in tutta Italia: con MillionDay infatti sono stati vinti in tutto oltre 220 milioni di euro. Chissà, arrivare a cento milionari prima di fine anno sarà difficile ma non certo impossibile: il 91esimo e il 92esimo milionario sono arrivati di recente, l’8 dicembre scorso, e hanno “ingrossato” la famiglia del Million Day. Pronti per fare addirittura meglio?

MILLION DAY: COME SI GIOCA

In attesa delle grande serata, l’ennesima, per il Million Day, ricordiamo brevemente come si gioca al “giovane” gioco di Lottomatica: dovete scegliere cinque numeri da giocare, optando per quelli da 1 a 55, e poi attendere l’uscita dei numeri vincenti. Regole del gioco sono facili, prezzo delle singole giocate ancor di più: fisso a un euro per poter raggiungere un milione, non male! Se poi si vuole utilizzare l’app My Lotteries allora è possibile effettuare la vostra giocata Millionday comodamente dal vostro divano o dal vostro letto, poi dopo le 19 controllare i numeri vincenti e quindi verificare se la vostra schedina è tra quelle vincenti. Come ormai gia affezionati lettori del Sussidiario ben conoscono, con l’app è possibile anche aumentare la “possibilità” di vincita al Million Day: basta registrarsi e il gioco è fatto. Lista di numeri ritardatari, gli archivi passati e soprattutto i sistemi per le giocate multiple: più si gioca, più si vince. Poi col Natale alle porte, un bel auto-regalo non sarebbe proprio male.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 17 DICEMBRE 2019

2 – 6 – 13 – 41 – 45

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA